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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

والدة سعد لمجرد تحتفل بعيد ميلادها الـ67

سعد لمجرد ووالدته
سعد لمجرد ووالدته
سعيد فراج
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نشرت الفنانة المغربية نزهة الركراكي -والدة الفنان سعد لمجرد- صورًا لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، وهي تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها الفنان بشير عبده. 

وظهرت نزهة الركراكي، في الصور وهي تطفئ الشموع مع زوجها، وكتبت في التعليق على الصور: «احلى اللحظات الحمدلله». 

واحتفلت نزهة الركراكي -والدة سعد لمجرد- بعيد ميلادها الـ67، يوم 17 ديسمبر الجاري، وحرص «لمجرد» على تهنئتها بمنشور عبر انستجرام. 

من جهة أخرى، يستعد الفنان سعد لمجرد، لإحياء حفل غنائي له في قبرص، يوم 28 ديسمبر الجاري، ضمن سلسلة حفلات رأس السنة الميلادية.

أغاني سعد لمجرد

وفي شهر أكتوبر الماضي، طرح الفنان سعد لمجرد، أحدث أغانيه التي تحمل اسم سقفة، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة.

أغنية «سقفة» لـ سعد لمجرد، من كلمات: خالد فرناس، وألحان: ياسر نور، توزيع موسيقي: توما، والكليب من إخراج لحسام الحسيني.

وفي شهر يوليو الماضي، طرح الفنان سعد لمجرد، أحدث أغانيه التي تحمل اسم بشوفك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية بشوفك لـ سعد لمجرد، من كلمات أمير طعيمة وألحان عزيز الشافعي، وتم عمل المكساج والماستر مع مهندس الصوت هاني محروس.

سعد لمجرد وزوجته

من جهة أخرى، شارك النجم سعد لمجرد متابعيه على "إنستغرام" بمقطع مصوّر يوثّق لحظاته العفوية والممتعة مع زوجته غيثة العلاكي، وقد حرص على التعبير عن حبه الكبير لها وسعادته في كل لحظة معها.

ويظهر النجم المغربي في الفيديو وهو يحمل حقائب السفر ويتنقل بها في الشارع وصولاً إلى القطار مع صديقه، ليصلا إلى أحد الشواطئ وبدا كالطفل وهو يسبح ويلعب بالتنس ويستمتع بوقته... ووثّق سعد تلك الرحلة على أنغام أغنية "بتبرم" للفنانة فرح نخول، لينهي المقطع المصوّر بلقطة عفوية مع زوجته وهي تضحك في حضنه، بينما يرمقها هو بنظراته المليئة بالحب والاهتمام... وأرفق لمجرد اللقطة بعبارة "خلال هذه العطلة كنت الأكثر سعادة، الحمدلله".

ووجّه سعد لمجرد من خلال المقطع المصوّر رسالة لمتابعيه كتب فيها: "أفضل الإجازات غالباً ما تكون البسيطة. استمتعوا باللحظات القصيرة، بالأشياء البسيطة التي تخلق ذكريات لا تُنسى. البساطة هي المفتاح لتجارب لا تُنسى".

سعد لمجرد الفنان سعد لمجرد والدة سعد لمجرد نزهة الركراكي أغاني سعد لمجرد

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