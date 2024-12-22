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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| مواصفات هافال H6 موديل 2025 الجديدة .. مقارنة بين نيسان صنى وفيات تيبو السيدان 2025

أخبار السيارات
أخبار السيارات
إبراهيم القادري
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نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصرية.

تتوافر داخل سوق السيارات المصرية للمستعمل الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يقبل المواطنون على شرائها، خصوصا بعد تراجع أسعار السيارات واستقرار السوق.

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات التي يرغب المواطنين في اقتنائها، خصوصا بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، وبالتالي تواجد  بالسوق المستعمل الكثير من إصدارات السيارات التي تساعد المواطنين علي التحرك بأسرهم والذهاب إلي أعمالهم بكل سهولة بفضل ما يتوافر بها من مميزات تعمل علي راحة قائد السيارة وركابها ومن ضمن تلك السيارات، كيا بيكانتو موديل 2010، وتنتمي بيكانتو لفئة السيارات الهاتشباك .

يضم سوق السيارات المصري باقة متنوعة من طرازات السيارات التي يرغب المواطنين في اقتناءها لما يتواجد بها من مميزات تعمل علي راحة قائد السيارة وركابها، بالإضافة إلي ان سوق السيارات تواجد به جميع فئات الطرازات لتلبية رغبة المواطنين في الحصول علي سيارات تساعد المواطنين علي التنقل والذهاب إلي أعمالهم ومن ضمن تلك السيارات، بروتون جين 2 موديل 2007 ، وتنتمي جين 2  لفئة السيارات السيدان .

تتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات جديدة بها الكثير من التكنولوجيات التي تعمل على راحة قائد السيارة وركابها، وذلك بعد تراجع الأسعار واستقرار السوق.

تضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2025 والتي تقدم من قبل الصانع الصيني.

سوق السيارات هيونداي فيرنا السيارات الهاتشباك كيا بيكانتو بروتون جين 2 نيسان صنى هافال H6 موديل 2025 الجديدة فيات تيبو السيدان 2025

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