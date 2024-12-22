أبرزها نائبة الغش.. 3 طلبات لرفع الحصانة البرلمانية عن أعضاء بالنواب والشيوخ في 2024

شهد عام 2024 عدد من حالات رفع الحصانة من جانب مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ومجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير حالات رفع الحصانة البرلمانية عن عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في عام 2024.

النائب مجدي الوليلي

أعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رفع الحصانة البرلمانية عن النائب مجدي الوليلي لتورطه في قضايا مالية وتوقيعه على شيك بدون رصيد.

وورد كتاب من المستشار النائب العام بتاريخ 10 ديسمبر الماضي، بشأن طلب الإذن برفع الحصانة عن النائب مجدي صادق محمد ذكي صادق الوليلي لاتخاذ إجراءات التحقيق، ورفع الدعوى الجنائية ضده في واقعة إصدار شيك بدون رصيد في تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 351 لسنة 2022، إداري باب شرق الإسكندرية.

ويعتبر مجدي الوليلي هو الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية الذي يترأسه المرشح الرئاسي حازم عمر، ونائب رئيس الاتحاد العربي لتنمية المجتمعات العمرانية، وحاصل على بكالوريوس التجارة شعبة محاسبة من جامعة الإسكندرية.

النائبة نشوى رائف

كما أعلن مجلس النواب أيضا رفع الحصانة البرلمانية أيضا عن النائبة نشوى رائف ، المعروفة إعلاميا بإسم “نائبة الغش” ، والتي اتهمت بالغش في الامتحانات بجامعة جنوب الوادي.

حيث تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية أنباء عن قيام النائبة نشوى محمد رائف المعروفة إعلامية بنائبة الغش ، بارتكاب واقعة غش أثناء تأديتها امتحانات الفصل الدراسي الأول للفرقة الثالثة بكلية الحقوق (انتساب) – جامعة الوادي الجدي، ولما كانت الواقعة - إن ثبتت - تمثل مخالفة لأحكام القانون رقم (205) لسنة 2020 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات؛ ومن ثم مخالفة لواجبات عضوية مجلس النواب؛ فقد انعقد مكتب مجلس النواب بحضور النائبة المذكورة؛ لسماع أقوالها فيما نسب إليها؛ وذلك إعمالاً لحكم المادة (30) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب؛ وقرر إحالتها إلى لجنة القيم للتحقيق معها فيما نسب إليها من وقائع؛ وإعداد تقرير للعرض على المجلس".

النائب أحمد دياب



وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على تقرير اللجنة التشريعية بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن النائب أحمد دياب.

وأعلن الدكتور محمد شوقي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، عن الموافقة على رفع الحصانة البرلمانية عن النائب أحمد دياب، لاتخاذ إجراءات التحقيق والاستماع إليه في قضية وفاة اللاعب أحمد رفعت.



رفض رفع الحصانة

بينما رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رفع الحصانة عن أحد الأعضاء، بسبب وجود شبهة الكيدية من الطلب المقدم إلى النائب العام.

حفظ طلب رفع الحصانة

قرر مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، الأحد، حفظ طلب برفع الحصانة عن أحد الأعضاء بدون ذكر اسم النائب في قضيتي إصدار شيكين بدون رصيد، بعد انقضاء الدعوى صلحا.