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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار العالم

ألمانيا.. المئات يشاركون في وقفة صامتة إحياء لذكرى ضحايا هجوم ماجدبورج

هجوم ماجدبورج
هجوم ماجدبورج
القسم الخارجي
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تجمع مساء اليوم الأحد، مئات الأشخاص في وقفة تضامنية عند كنيسة القديس يوحنا، والتي أصبحت المكان المركزي للحداد في ماجدبورج في المانيا، وشارك في الوقفة عائلات وأشخاص من جميع الأعمار، كانت الدموع تملأ أعين الكثير منهم، وكان بعضهم يحتضنون بعضا.

ووقف المشاركون صامتين وهم ينظرون إلى بحر الزهور الذي يزداد اتساعًا.

وكان طبيب سعودي معروف بعدواته للإسلام داهم بسيارته تجمعا في سوق عيد الميلاد في ماجدبورج مساء أول أمس، ما أسفر عن قتل خمسة أشخاص وإصابة أكثر من 200 شخص.

ويقبع المشتبه به حاليًا قيد الحبس الاحتياطي.

ومن جانبه، يعتزم وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، بنيامين حداد، وضع إكليل من الزهور عند كاتدرائية ماجدبورج في وقت لاحق من بعد ظهر اليوم تكريمًا لضحايا الهجوم، وفقًا لما أعلنه ديوان حكومة ولاية سكسونيا-آنهالت (عاصمتها ماجدبورج).

ومن المتوقع أن يشارك في هذه المراسم كل من وزيرة العدل في سكسونيا - آنهالت، فرانسيسكا فايدينجر، وممثلون عن مدينة ماجدبورج.

المانيا الحبس الاحتياطي ماجدبورج كنيسة القديس يوحنا بحر الزهور كاتدرائية ماجدبورج

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