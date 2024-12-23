بـ 220 ألف جنيه.. سيارة فبريكا 1500 CC لمحبي الهاتشباك| صور

يضم السوق المصري للسيارات مجموعة كبيرة من طرازات الهاتشباك، التي استطاعت أن تحقق شعبية كبيرة عالميا ومحليا، نسبة الى التصميم صاحب الابعاد المتقاربة، بالاضافة الى مظهرها الشبابي المفضل لدى الكثير.

وتعتبر السيارة دايو جوليت واحدة من أشهر السيارات التي تنتمي إلى فئة الهاتشباك، التي انطلقت في مصر، الى جانب قرينتها السيدان الكورية الجنوبية صاحبة اللقب لانوس.

دايو جوليت

الأداء الفني للسيارة دايو جوليت

تستمد السيارة دايو جوليت قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 CC، يمكنه أن ينتج قوة قدرها 85 حصانا عند 5800 لفة في الدقيقة، و128 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران عند 3400 لفة في الدقيقة.

تعتمد السيارة دايو جوليت على ناقل سرعات يدوي خماسي النقلات، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، أو أوتوماتيكي الحركة بحسب الفئات.

دايو جوليت

تسارع السيارة دايو جوليت ومعدل استهلاك الوقود

يمكن للسيارة دايو جوليت الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بحوالي 170 كيلومتر في الساعة، واستغرقت قياسيا مايقرب من 14 ثانية وصولا من وضع السكون 0 الى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، ومعدل استهلاك للوقود بنسبة تتراوح بين 6.2 و7.5 لتر، عندما تقطع مسافة إجمالية قدرها 100 كيلومتر.

تجهيزات السيارة دايو جوليت

تحتوي السيارة دايو جوليت على مكيف هواء يدوي، زجاج كهربائي، سنتر لوك، نظام صوتي ترفيهي، جنوط بمدهر رياضي لأبرز الموديلات، ومنها يقدم بفتحة سقف كهربائية.

دايو جوليت

الأبعاد الخارجية للسيارة دايو جوليت

ـ قاعدة عجلات 2520 مم.

ـ طول كلي 4074 مم.

ـ عرض كلي 1678 مم.

ـ ارتفاع كلي 1432 مم.

سعر السيارة دايو جوليت موديل 1999

رصدت السيارة دايو جوليت موديل 1999 في السوق المصري للسيارات المستعملة، بسعر يبلغ 220 ألف جنيه، في كل الاحوال ننصح راغبي شراء المركبات المستعملة، ضرورة الفحص الفني الجيد، ومتابعة متوسط أسعار السيارة في السوق نسبة للتفاوض ومعرفة القيمة.