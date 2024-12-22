جامعة أسوان تبحث سبل تعزيز المهارات الطلابية والتربوية مع المدارس المصرية اليابانية

بحث القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، ومدير المدرسة المصرية اليابانية بالمحافظة عفاف محمد عبدالصادق والوفد المرافق لها، أوجه التعاون بين الجانبين، بما يساهم في تحسين جودة التعليم وتعزيز مهارات الطلاب في مختلف التخصصات وكذلك تأهيل الكوادر التعليمية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل والتطورات التربوية العالمية.

وأوضحت الجامعة، في بيان لها اليوم "الأحد"، أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجامعة والمدارس المصرية اليابانية، بما في ذلك إقامة دورات تدريبية لتبادل الخبرات والممارسات التربوية الحديثة بين الجانبين، وعقد دورات تدريبية لطلاب كليات التربية الرياضية، التربية، الآداب، ودار العلوم، في مجالات التربية العملية، بما يساهم في تحسين جودة التعليم وتعزيز مهارات الطلاب في مختلف التخصصات.

من جانبه، أعرب القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، عن ترحيبه بالتعاون مع المدارس المصرية اليابانية، مشيدًا بنموذج تلك المدارس والذي يعتمد على المنهج التربوي المتميز والمتطور.

بدورها أكدت مدير المدرسة المصرية اليابانية بالمحافظة، أهمية استدامة التعاون بين الجامعة والمدارس، لتطوير العملية التعليمية وتعزيز مهارات المعلمين والطلاب على حد سواء، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على بدء تنفيذ العديد من الأنشطة المشتركة مع الجامعة خلال الفترة المقبلة.