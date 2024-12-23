تويوتا تقدم أول ميني فان بقدرات هجينة .. أسعار

تعزز تويوتا اليابانية ورائدة صناعة السيارات، من تواجدها في هذا المجال، بعد أن كشفت عن أول نسخة هجينة تنتمي إلى طرازات الميني فان في السوق الياباني، والتي تتمتع بمدى كهربائي يصل إلى 73 كيلومترًا، مع طرح السيارة عبر فئتين هما ألفارد وفيلفاير.

القدرات الفنية لاصدارات تويوتا ميني فان

تعتمد الاصدارات الهجينة على محرك بقوة 302 حصانا، سعة 2500 سي سي، ونظام الدفع الرباعي E-FOUR، ومحركات كهربائية أمامية وخلفية، وتستغرق السيارة 38 دقيقة في حالة الشحن السريع، عند إعادة البطارية إلى نسة 80%.

تويوتا ميني فان

تضم سيارات ميني فان الهجينة مقصورة داخلية عصرية، مع لمسات خشبية، عجلة قيادة متعددة الوظائف تدعم الكثير من أوامر التحكم، سقف داخلي مبطن شامواه، قمرة قيادة تتسم بالرحابة تتكون من 6 مقاعد، شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض تدعم التطبيقات الذكية.

تويوتا ميني فان

ترتكز طرازات ميني فان على جنوط قياسها 19 بوصة تتمتع بتصميم هندسي متعدد الأضلاع، مع واجهة أمامية ذات مصابيح عدوانية الشكل، وشبكة عصرية ذات لمسات لامعة، بالاضافة إلى أبواب جانبية جرارة، مرايات جانبية كهربائية مزودة بإشارات ضوئية، فتحة سقف، حساسات حركة خلفية لسهولة التحكم، بالاضافة إلى مستشعرات أمامية.

تويوتا ميني فان

سعر سيارات تويوتا ميني فان

تقدم السيارة تويوتا ميني فان ألفارد بسعر يبدأ من 68 ألف دولار أمريكي، و69 ألف دولار أمريكي للفئة فيلفاير.