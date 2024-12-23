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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار البلد

جدول امتحانات الترم الأول 2025 القاهرة لصفوف النقل.. مواعيد رسمية

جدول امتحانات الترم الأول 2025 القاهرة
جدول امتحانات الترم الأول 2025 القاهرة
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جدول امتحانات الترم الأول 2025 القاهرة .. حسمت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، الجدل المثار على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأنه

ومن المقرر أن تجرى  امتحانات الترم الأول 2025 القاهرة خلال الفترة من يوم الخميس الموافق ٢ يناير ٢٠٢٥ إلي يوم الخميس الموافق ٢٣ يناير ٢٠٢٥

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد تفاصيل جدول امتحانات الترم الأول 2025 القاهرة لجميع صفوف النقل

جدول امتحانات الترم الأول 2025 القاهرة الصف الثالث الابتدائي

السبت 11 يناير : اللغة الإنجليزية

الاحد 12 يناير : الرياضيات

الاثنين 13 يناير : التربية الدينية

الثلاثاء 14 يناير : اللغة العربية

الأربعاء 15 يناير : متعدد التخصصات


جدول امتحانات الترم الأول 2025 القاهرة الصف الرابع الابتدائي

 

السبت 11 يناير : اللغة العربية

الاحد 12 يناير : الدراسات الاجتماعية

الاثنين 13 يناير : العلوم

الثلاثاء 14 يناير : تكنولوجيا المعلومات

الأربعاء 15 يناير : الرياضيات

الخميس 16 يناير : اللغة الإنجليزية

جدول امتحانات الترم الأول 2025 القاهرة الصف الخامس الابتدائي

السبت 11 يناير : اللغة العربية

الاحد 12 يناير : اللغة الإنجليزية

الاثنين 13 يناير : العلوم

الثلاثاء 14 يناير : الرياضيات

الأربعاء 15 يناير : تكنولوجيا المعلومات

الخميس 16 يناير : الدراسات الاجتماعية

جدول امتحانات الترم الأول 2025 القاهرة الصف السادس الابتدائي

السبت 11 يناير : اللغة العربية

الاحد 12 يناير : العلوم

الاثنين 13 يناير : الدراسات الاجتماعية

الثلاثاء 14 يناير : اللغة الإنجليزية

الأربعاء 15 يناير : الرياضيات

الخميس 16 يناير : تكنولوجيا المعلومات

جدول امتحانات الترم الأول 2025 القاهرة الصف الأول الاعدادي

السبت 11 يناير : اللغة العربية والخط والاملاء

الاحد 12 يناير : اللغة الأجنبية

الاثنين 13 يناير : الدراسات الاجتماعية

الثلاثاء 14 يناير : العلوم

الأربعاء 15 يناير : الرياضيات

جدول امتحانات الترم الأول 2025 القاهرة الصف الثاني الاعدادي

 

السبت 11 يناير : الدراسات الاجتماعية

الاحد 12 يناير : اللغة العربية والخط والاملاء

الاثنين 13 يناير : الجبر والاحصاء

الثلاثاء 14 يناير : اللغة الأجنبية

الأربعاء 15 يناير : الهندسة

الخميس 16 يناير : العلوم


جدول امتحانات الترم الأول 2025 القاهرة الصف الأول الثانوي

السبت 11 يناير : اللغة الأجنبية الأولى

الاحد 12 يناير : الرياضيات

الاثنين 13 يناير : التاريخ

الثلاثاء 14 يناير : اللغة العربية

الأربعاء 15 يناير : علوم متكاملة

الخميس 16 يناير : الفلسفة

جدول امتحانات الترم الأول 2025 القاهرة الصف الثاني الثانوي “الشعبة العلمية”

 

السبت 11 يناير : اللغة العربية

الاحد 12 يناير : الرياضيات البحتة والرياضيات التطبيقية

الاثنين 13 يناير : الكيمياء

الثلاثاء 14 يناير : اللغة الأجنبية الأولى

الأربعاء 15 يناير : الفيزياء

الخميس 16 يناير : الاحياء

جدول امتحانات الترم الأول 2025 القاهرة الصف الثاني الثانوي “الشعبة الأدبية”

السبت 11 يناير : اللغة العربية 

الاحد 12 يناير : الرياضيات

الاثنين 13 يناير : الجغرافيا

الثلاثاء 14 يناير : اللغة الاجنبية الاولى

الاربعاء 15 يناير : التاريخ

الخميس 16 يناير : علم النفس

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