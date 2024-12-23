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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

أحداث 24 ساعة في سوهاج.. أسحار بالمقابر ومؤتمرات علمية

عظمة بيت اللوح
عظمة بيت اللوح
أنغام الجنايني
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شهدت محافظة سوهاج خلال الساعات الماضية مجموعة متنوعة من الأحداث التي تعكس التحديات اليومية التي يواجهها الأهالي، بجانب بعض الفعاليات الإيجابية التي تُبرز الجانب العلمي والثقافي في المحافظة.

وجاء أبرز ما شهدته محافظة سوهاج خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يلي:

نشوب حريق بحظيرة مواشي

في قرية تابعة لمركز طهطا شمال سوهاج، اندلع حريق في حظيرة ملحقة بمنزل مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بالبوص وأفلاق النخيل.

الحظيرة مملوكة للمواطن "عوض ر.ع.م"، 51 عامًا، الذي يعمل عاملًا ويقيم في نفس القرية، الحريق أثار الذعر بين السكان الذين سارعوا إلى إخماد النيران قبل أن تمتد إلى المنازل المجاورة، وتم إخطار الجهات المعنية للتحقيق في الحادث.

حملة تنظيف المقابر واكتشاف غامض

في عزبة الحما بمركز طما، انطلقت حملة لتنظيف المقابر وإزالة المخلفات، بما في ذلك الأعمال السحرية المدفونة التي تؤرق السكان، أثناء العمل، اكتشف أحد المتطوعين قطعة قماش بيضاء مدفونة بعناية تحت التراب.

بعد فتحها، تبين أنها تحتوي على عظمة ملفوفة بشاش أبيض وعليها كتابات غامضة باللون الأحمر الداكن، مما أثار الرعب والشكوك بين الأهالي.

اكتشاف طلاسم في مقابر العارف بالله

في منطقة العارف بالله بمدينة سوهاج، أثناء حملة تنظيف أخرى، عثر المتطوعون على كيس قماشي مدفون حديثًا يحتوي على صورة فتاة عشرينية مبتسمة مطوية بعناية ومغطاة بطلاسم مكتوبة بخط متعرج.

الاكتشاف أثار الذهول بين الحاضرين وأعاد الحديث عن ضرورة تكثيف حملات التوعية لمكافحة هذه الظواهر.

مؤتمر طبي بجامعة سوهاج

على صعيد آخر، شهدت كلية الطب بجامعة سوهاج انعقاد المؤتمر السادس عشر لقسم أمراض الباطنة، والذي ناقش آخر التطورات في علاج أمراض الكلى والسكري.

المؤتمر عُقد بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلى، بحضور نخبة من الأطباء والمتخصصين.

هكذا كانت سوهاج على مدار يوم واحد مزيجًا من التحديات اليومية التي تحتاج إلى حلول فورية، والجهود العلمية التي تسهم في تحسين الخدمات الصحية للمجتمع.

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