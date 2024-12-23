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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

أخبار التوك شو| رسالة من الرئيس السيسي لـ المصريين.. وأحمد موسى: مخطط لإسقاط الدولة وليس النظام

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

مصر تتصدر الدول الإفريقية في تنظيم الأدوية واللقاحات
كشف الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، عن تحقيق مصر لإنجاز كبير بحصولها على المركز الأول في إفريقيا بمجال تنظيم الأدوية واللقاحات. 
 

وسيم السيسي: الجندي المصري مرعب.. وأسد لا يهاب الموت
قال الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، إن الجندي المصري مرعب وأسد لا يهاب الموت.
 

"روح شريرة" تسيطر على قرارات نتنياهو.. من هي؟
قال محمد سعد عبدالحفيظ، الكاتب الصحفي، إن التحقيق الذي أجرته القناة الثانية عشرة العبرية، يكشف الطريقة التي يُدار بها الكيان الصهيوني، مضيفًا أن هذا الكيان يتكون من مجموعة من الدوائر، يمكن وصف كل منها بأنها عصابة أو مافيا أو تنظيم إرهابي.
 

متحدث حركة فتح: صمت دولي من العالم على الجرائم الإسرائيلية
أكد عبد الفتاح دولةـ المتحدث باسم حركة فتح، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل حتى الآن عدوانه على الشعب الفلسطيني، وسط صمت دولي وعدم وضع حد لما تقوم به إسرائيل من عمليات قتل للشعب الفلسطيني الأعزل.
 

أحمد موسى: المطلوب إسقاط الدولة وليس النظام
قال الإعلامي أحمد موسى، إن التركيز في الفترة المقبلة بعد الانتهاء من سوريا وإسقاطها على يد الميليشيات الإرهابية، على الدولة المصرية وقواتها المسلحة.
 

الرئيس السيسي يوجه رسالة للمصريين.. ويحذر من مخطط يهدف لإسقاط الدولة
حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي، من مخطط يهدف لإسقاط الدولة المصرية، مؤكدا أن الجميع يعلم تماسك الدولة والمصريين، وهناك من يعسى إلى كسر هذا التماسك.
 

أحمد موسى: الرئيس السيسي كان شايف اللي بيحصل من بدري ورفض طلب مرسي
كشف الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عندما كان برتبة فريق أول وزيرا للدفاع، رفض طلب الرئيس الإخواني محمد مرسي لتدريب إرهابيي سوريا.
 

متحدث الحكومة: الانتهاء من مبنى 4 بمطار القاهرة خلال 5 سنوات
تحدث المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن اجتماع رئيس الوزراء اليوم.
 

1-6 بتضايق.. بعد اكتساح الأهلي لـ بلوزداد| تامر أمين: بعبع أفريقيا جعان
علق الإعلامي تامر أمين، على فوز النادي الأهلي على نادي شباب بلوزداد الجزائري، في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بنتيجة 6 أهداف مقابل هدف وحيد، قائلا :"ليلة لونها أحمر بامتياز، والأهلي واللاعبين صالحوا الجماهير".

مصر اخبار التوك شو صدى البلد حمد موسى السيسى

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