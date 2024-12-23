مالكش لازمة بالفريق| خيري رمضان يهاجم نجم الأهلي.. ايه اللي حصل؟

شن الإعلامي خيري رمضان هجوما حادا على لاعب النادي الأهلي إمام عاشور، بعد خلع تيشرته عند إحرازه الهدف السادس أمام شباب بلوزداد.

خيري رمضان يهاجم عاشور

قال خيري رمضان من خلال برنامجه عبر شاشة قناة المحور، تعليقا على تصرف إمام عاشور، الذي خلع قميصه وتوجه للجماهير قائلاً: “مبتسمعش ليه؟”، معتبراً أن مثل هذه التصرفات لا تليق بلاعب محترف في هذا المستوى.

وأضاف خيري: “انت كلاعب لازم تسمع الجمهور والإدارة علشان تقدم أفضل ما لديك، لو مش هتسمع، يبقى مالكش لازمة في الفريق”.

وطالب خيري إدارة النادي الأهلي باتخاذ موقف صارم تجاه تصرف اللاعب، قائلاً: “ليه إدارة النادي مبتعاقبش اللاعب على قلع التيشرت؟ لازم يكون في حزم مع مثل هذه التصرفات”.



وأضاف خيري: “خلي التصرفات دي لما تثبت نفسك وتلعب خمس مباريات بمستوى مميز”.

الاهلي يفوز على بلوزداد

فاز الأهلي على شباب بلوزداد الجزائري، بنتيجة 6-1، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

تصدر الأهلي المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، بينما بقي شباب بلوزداد في المركز الثالث بثلاث نقاط.

مفاجأة غير متوقعة من فيفا

مفاجأة كبرى أثارت الجدل، بقرار فيفا بفرض فترة توقف دولي تبدأ من 2 إلى 10 يونيو 2025، أي قبل أيام قليلة من انطلاق كأس العالم للأندية.

ويعني هذا القرار أن الأندية، بما في ذلك النادي الأهلي قد يواجهون مشكلة كبيرة في الحفاظ على لاعبيهم الرئيسيين بسبب التزامهم بالمشاركة مع منتخباتهم الوطنية في هذه الفترة.

صدام منتظر بين الأهلي واتحاد الكرة المصري

من المتوقع أن يؤدي هذا التوقف الدولي إلى صدام بين النادي الأهلي واتحاد الكرة المصري، خاصة في ظل أهمية هذه البطولة بالنسبة للأهلي، التي يطمح لتحقيق إنجازات جديدة على مستوى الأندية العالمية.

التزام لاعبو الأهلي باللعب مع منتخب مصر في التصفيات أو المباريات الودية قد يؤدي إلى عدم قدرة النادي على الاستفادة من خدمات لاعبيه الرئيسيين في المباريات الهامة في كأس العالم للأندية.