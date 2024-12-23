"لن يصبح رئيسا".. ترامب يرد على منتقدي نفوذ إيلون ماسك

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الأحد، أن حليفه إيلون ماسك لا يمكن أن يصبح رئيسا للولايات المتحدة لأنه "لم يولد في هذا البلد".

وجاء رد ترامب بعد تساؤلات عديدة بشأن النفوذ السياسي المتزايد لرئيس منصة "إكس".

وقال ترامب خلال تجمع حاشد في فينيكس بولاية أريزونا "لن يُصبح (ماسك) رئيسا، يمكنني أن أقول لكم ذلك".

وأضاف متوجها إلى الحشد "أنا هادئ، أتعلمون لماذا؟ لا يمكن له أن يكون كذلك، فهو لم يولد في هذا البلد"، في إشارة إلى رئيس شركة تيسلا وسبيس إكس الذي ولد في جنوب أفريقيا وحصل على الجنسية الأمريكية.

وتابع ترامب: "أحب أن أكون برفقة أشخاص أذكياء"، مؤكدا أن ماسك لا يعمل على "استلام الرئاسة".

وكان ترامب يرد بذلك على منتقديه ولا سيما من المعسكر الديمقراطي الذين وصفوا في الأيام الأخيرة أغنى رجل في العالم بأنه "الرئيس ماسك" نظرا لحضوره الطاغي على الساحة السياسية إلى جانب الرئيس المنتخب.

وأصبح نفوذ ماسك على الجمهوريين وترامب محورا لهجوم الديمقراطيين على خصومهم السياسيين، وسط تساؤلات عن كيفية تمكن مواطن غير منتخب من التمتع بهذا القدر من السلطة والنفوذ.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة "إل بايس" الإسبانية، إن أزمة الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة أظهرت نفوذ ماسك والصعوبات التي ستواجه ترامب.

وأضافت الصحيفة أن المفاوضات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يوم الجمعة، حول إقرار قانون التمويل المؤقت لتجنب إغلاق الحكومة، ومنع انقطاع الإنفاق العام يُعد دليلًا مهمًّا على الصعوبات التي سيواجهها الرئيس ترامب وإدارته التي تضم مليارديرات، لتنفيذ أجندتها في ظل كونغرس يكاد يهيمن عليه الجمهوريون.

وتابعت: "كما كان هذا اليوم بمنزلة اختبار للنفوذ السياسي الهائل الذي يتمتع به إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، الذي سيحتفظ بهذا النفوذ في السنوات الأربع القادمة، طالما ظل صديقًا مقربًا لترامب".

