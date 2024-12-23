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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار العالم

رئيس بنما يرد على ترامب: سيادتنا غير قابلة للتفاوض

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
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رفض رئيس بنما خوسيه راؤول مولينو الأحد، تهديد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب باستعادة السيطرة على "قناة بنما"، الممر بين المحيطين الأطلسي والهادئ.

ومن دون أن يذكر ترامب بالاسم، قال مولينو في مقطع فيديو على منصة "إكس"، إن "القناة لا تسيطر عليها الصين أو المجموعة الأوروبية أو الولايات المتحدة أو أي قوة أخرى، لا بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر. وبصفتي بنميّا، أرفض بشدة أي تعبير يشوه هذه الحقيقة".

كما لجأ العديد من السياسيين في بنما، منهم أعضاء المعارضة، إلى وسائل التواصل الاجتماعي لانتقاد تصريحات ترامب.

ويأتي إعلان رئيس بنما عقب تهديد أطلقه ترامب السبت على شبكته الخاصة للتواصل الاجتماعي "تروث سوشل"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وكتب ترامب الذي يتولى منصبه في 20 يناير: "قواتنا البحرية وتجارتنا يتم التعامل معهما على نحو غير عادل (...) إن رسوم (المرور) التي تفرضها بنما سخيفة"، مضيفا: "هذا النهب لبلادنا سيتوقف فورا".

وقال ترامب، إن "إدارة القناة تعود لبنما وحدها، لا إلى الصين ولا إلى أي جهة أخرى. لم ولن ندعها أبدا تقع في الأيدي الخطأ!".

وشدد على أنه إذا كانت بنما غير قادرة على ضمان "التشغيل الآمن والفعال والموثوق" لهذا الطريق المائي "فسنطالب بإعادة قناة بنما إلينا بالكامل ومن دون نقاش".

وسلمت الحكومة الأمريكية السيطرة الكاملة على القناة إلى بنما في عام 1999 بعد فترة من الإدارة المشتركة.

كانت تصريحات ترمب مثالاً نادراً للغاية لرئيس أمريكي يقول إنه يستطيع الضغط على أي دولة ذات سيادة لتسليم أراض. كما تؤكد هذه التصريحات التحول المتوقع في الدبلوماسية الأمريكية في عهد ترامب، الذي لم يتردد من قبل في تهديد الحلفاء واستخدام الخطاب العدواني عند التعامل مع النظراء.

وأفاد ترامب: "الرسوم التي تفرضها بنما سخيفة، غير عادلة بالمرة. "لقد قُدمت (القناة) إلى بنما وشعب بنما لكن بشروط. يتعين عليكم أن تعاملونا بإنصاف لكنهم لم يفعلوا ذلك".

وتابع قائلاً: "إذا لم يتم اتباع المبادئ الأخلاقية والقانونية لهذه البادرة الكريمة، فإننا سنطالب بإعادة قناة بنما إلينا بالكامل، وعلى وجه السرعة ودون أدنى شك".

وشيدت الولايات المتحدة جزءاً كبيراً من القناة وتولت إدارة المنطقة المحيطة بالممر لعقود. لكن واشنطن وبنما وقعتا اتفاقيتين في عام 1977 مهدتا الطريق أمام عودة القناة إلى سيطرة بنما بالكامل.

ترامب بنما دونالد ترامب

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