قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الري يبحث مع رئيس "الوطنية للمقاولات" مشروعات التعاون المشتركة
العثور على كنز أثري في أعماق بحر الإسكندرية.. والداخلية تحبط بيعها| صور
نشاط للرياح وفرص سقوط أمطار.. الأرصاد: درجات الحرارة قد تصل لـ 10 درجات
ماذا حدث داخل غرفة ملابس الأهلي بين شوطي مباراة بلوزداد؟|ناقد يكشف مفاجأة
مصدر أمني يكشف بالدلائل زيف رسائل عن أوضاع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
امتحانات ابناؤنا في الخارج 2025 .. تنبيه عاجل بشأنها الآن
موعد إعلان نتيجة كلية الشرطة 2024.. وطريقة إبلاغ الطلبة المقبولين
إيران: لا اتصال مباشر مع القيادة الجديدة في سوريا
«البحوث الإسلامية» في 2024.. 100 ألف لقاء وحلقة نقاشية.. و180 قافلة دعوية
نتيجة قرعة الحج السياحي 2025| اليوم
محمد صلاح ينافس مرموش وليفاندوفسكي على جائزة الحذاء الذهبى
كان يعانى من اختناق .. استئصال ورم بحنجرة مريض بمستشفى النيل بشبرا الخيمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

وزيرة التخطيط تتابع مع المدير الإقليمي للبنك الدولي ملفات الشراكة

خلال اللقاء
خلال اللقاء
آية الجارحي   -  
هاجر رزق
×

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك ومشروعات التعاون المستقبلي.

وفي بداية اللقاء؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التعاون مع مجموعة البنك الدولي من أجل دفع النمو والتشغيل، والتركيز على القطاعات الدافعة للاقتصاد المصري، موضحةً أن مجموعة البنك الدولي لطالما كانت شريكًا متميزًا للحكومة المصرية في عدد من المجالات، سواء من خلال تنفيذ المشروعات التنموية، أو تقديم المساعدة الفنية، أو البحث والتحليل الفني، متابعة أنه على مدار عقود ساهمت مجموعة البنك الدولي في العديد من القطاعات مثل التعليم، والصحة، والنقل، والحماية الاجتماعية، والإسكان، وتعزيز القطاع الخاص.

كما أشارت "المشاط" إلى نجاح التعاون مع البنك الدولي في عدد من المشروعات في مصر خلال الفترة الماضية، موجهةً الشكر إلى مجموعة البنك الدولي على جهودهم في التعاون مع مصر، ومعربةً عن تطلعها للتعاون المستقبلي في مجالات مختلفة ومتنوعة بين مصر ومجموعة البنك الدولي.

وخلال اللقاء، ناقش الطرفان المشروعات الجارية ضمن محفظة البنك الدولي، والتي تتضمن المشروعات في مجال التعليم، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والصرف الصحي المستدام، والتأمين الصحي الشامل، كما تم مناقشة المشروعات المستقبلية المقترحة ضمن محفظة البنك الدولي، ومنها برنامج تمويل سياسات التنمية، وآليات التمويل المبتكرة، والمشروعات الخاص بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

كما شهد اللقاء التباحث حول الاستراتيجيات والتقارير المشتركة والتي تتضمن تقرير النمو والوظائف، واستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر والتي تركز على بيئة الأعمال.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلي تطورات تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي 2023-2027، الذي تم إطلاقه العام الماضي، ويستهدف تحقيق ثلاث أولويات رئيسية، هي دعم بيئة العمل لتشجيع الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وثانيًا تحسين الاستثمار في رأس المال البشري، وثالثًا تعزيز القدرة على الصمود وتحسين إدارة الاقتصاد الكلي ودعم التحول الأخضر، بالإضافة إلى محورين مترابطين يدعمان الأهداف الرئيسية الثلاثة المشار إليها ويتمثلان في الحوكمة ومشاركة المواطنين وتمكين المرأة.

جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، شاركت خلال الأسبوع الماضي، في ورشة عمل الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة لمجموعة البنك الدولي، حول «تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال ضمانات مجموعة البنك الدولي»، واستهدفت مناقشة منصة الضمانات الموحدة التي أطلقها البنك وتستهدف تقديم الخدمات للقطاعين الحكومي والخاص من خلال آليات مبسطة بما يُعزز جهود حشد الاستثمارات وتوفير الآليات التمويلية المبتكرة.

رانيا المشاط وزيرة التخطيط مجموعة البنك الدولي ستيفان جيمبرت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جديد من الإسكان بشأن التقديم على شقق سكن لكل المصريين 5 - صورة أرشيفية

قرار جديد من الإسكان بشأن التقديم على شقق سكن لكل المصريين 5

طقس الاثنين

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية خطيرة غدا وتناشد باتخاذ التدابير اللازمة

طريقة تنزيل جميع القنوات على نايل سات

بضغطة واحدة.. كيفية تنزيل جميع القنوات على النايل سات بتردد واحد؟

اهتمام بمعرفة رابط التقديم لزيادة مباني الأسطح - صورة أرشيفية

رابط التقديم لزيادة مباني الأسطح .. الاشتراطات المطلوبة وعدد الأدوار المسموح بها

خالد الغندور

رد فعل غير متوقع من خالد الغندور بعد فوز الأهلي علي شباب بلوزداد بسداسية

الاهلي

صدمة لإدارة الأهلي| الدحيل يرفض عودة نجم الفريق.. ماذا سيحدث؟

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يتراجع إلى هذا المستوى.. سعر الذهب اليوم الإثنين 23-12-2024

سعر الذهب اليوم في مصر وعيار 21 الآن بعد آخر انخفاض بالصاغة

سعر الذهب اليوم في مصر وعيار 21 الآن بعد آخر انخفاض بالصاغة

ترشيحاتنا

الشرطة

الداخلية تشن حملات على أوكار العناصر الإجرامية بأسوان ودمياط

أرشيفية

غرق أمام عين صديقه.. جهود لانتشال جثة كهربائي من ترعة المريوطية

الملصق الالكترونى

تحرير 1272 مخالفة ملصق إلكترونى خلال 24 ساعة

بالصور

اعتقادات خاطئة وسوء فهم.. الجراحة قد تسرع انتشار سرطان الثدي

سرطان الثدي
سرطان الثدي
سرطان الثدي

استدعاء سيارة تسلا سايبرترك للمرة السابعة

تسلا سايبرتراك
تسلا سايبرتراك
تسلا سايبرتراك

ظهرت وابنتها بصحبته.. زوجة ظافر عابدين تثير الجدل بالسوشيال ميديا

زوجة ظافر عابدين
زوجة ظافر عابدين
زوجة ظافر عابدين

إصابة خمسة أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث بالدقهلية

ارشيفية
ارشيفية
ارشيفية

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تحذير من شواطئ الإسكندرية ومطروح | ماذا قالت الأرصاد بشأن الطقس؟

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل هامة قبل صرف معاشات يناير.. فيديو

ايمان عبد اللطيف

السعودية حذرت منه .. تفاصيل جديدة عن منفذ حـادث الـدهس في ألمانيا

ايمان عبد اللطيف

تصل لـ ٦.. تحذير من انخفاض كبير بدرجات الحرارة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة النازحين تزداد سوءً

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نظرية العصر الإسرائيلي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: سلامتك د. مصطفى

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ المناهج بجامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احترام حقوق الإنسان تسهم في بناء الكيان

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: مفيش هرم للإيجار

المزيد