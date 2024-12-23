الداخلية تشن حملات على أوكار العناصر الإجرامية بأسوان ودمياط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان - دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة .

أسفرت جهود الحملات مديرية أمن دمياط عن ضبط (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 11 كيلو جرام لمخدر البانجو - 7 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين) , وكذا ضبط عدد (3) قطع سلاح نارى غير مرخص عبارة عن (3 فرد محلى - عدد من الطلقات) بحوزة ( 3 متهمين"لــ 2 منهم معلومات جنائية").



وفى مديرية أمن أسوان تمكنت الحملات ضبط عدد (3) قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالهم (7,100 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 3,500 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدر الهيروين – عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة ( 4 متهمين"لـ 2 منهم معلومات جنائية")، وكذا ضبط (3) قطعة سلاح نارى غير مرخص عبارة عن (2 بندقية خرطوش – فرد محلى - عدد من الطلقات) تنفيذ عدد (743) حكم قضائى متنوع.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

