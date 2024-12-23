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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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امتحانات ابناؤنا في الخارج 2025 .. تنبيه عاجل بشأنها الآن

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي
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وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تنبيها عاجلا للطلبة الدارسين بنظام ابناؤنا في الخارج 2025 بشأن التقدم لامتحانات الفصل الدراسى الأول 2024/2025.

حيث شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه سوف يتم غلق باب التسجيل منصة امتحانات ابناؤنا في الخارج 2025 يوم الثلاثاء القادم 31 ديسمبر 2024.

 وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أنه علي أولياء أمور الطلاب الدارسين بنظام ابناؤنا في الخارج 2025 ، الذين لم يقوموا بدفع المصروفات حتى الآن سرعة الدفع والتسجيل. 

كما ناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أولياء الأمور الطلاب الدارسين بنظام ابناؤنا في الخارج 2025 ، الذين قاموا بدفع المصروفات ولم يسجلوا بيانات الطلاب سرعة تسجيل بيانات الطلاب ورفع مستندات التقدم علي الموقع.

وكانت قد كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن خطوات التقديم لـ امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025 وتسجيل الاستمارة الإلكترونية، مؤكدة أنه على ولي الأمر اتباع الخطوات التالية :

  • إنشاء حساب خاص به على منصة أبناؤنا في الخارج من خلال الرابط https://sabroad.emis.gov.eg/
     
  • تحديد عدد الأبناء المتقدمين لاداء امتحانات ابناؤنا في الخارج من خلال الحساب الذي تم إنشاؤه لولي الأمر.
     
  • سداد مبلغ 150 دولارا أمريكيا لكل طالب في أي مرحلة دراسية من خلال منصة ابناؤنا في الخارج اثناء عملية التسجيل الالكتروني لولي الامر وتطبق الشروط والأحكام.
  •  
  • تسجيل الاستمارة الالكترونية للتقدم لـ امتحانات ابناؤنا في الخارج واستيفاء كافة البيانات المطلوب في الاستمارة بكل دقة.
     
  • رفع صورة واضحة حديثة من مستندات التقدم المطلوبة لكل طالب على حدة بصيغة PDF مع طباعة استمارة التقدم وارفاقها مع أصول المستندات.
     
  • المتابعة الالكترونية من خلال المنصة الالكترونية لـ امتحانات ابناؤنا في الخارج للاطلاع على رقم الجلوس أو الاطلاع على أي رسائل أو استيفاء لأي مستندات يتم طلبها من ولي الأمر مع متابعة البريد الالكتروني لمشرف الصف في أي استفسارات يطلبها ولي الأمر.
     
  • في حالة تسجيل الطالب يكون ولي الأمر مسئول عن إرسال أصول المستندات السابق رفع صور منها على الموقع إلى الإدارة العامة للإمتحانات بالطريقة المناسبة ( للطلاب الجدد بالبريد فقط).
     
  • في حالة وجود اختلاف وجود اختلافات من أي نوع بين صور المستندات المرفوعة على الموقع وبين الأصول المرسلة أو عدم اتباع شروط التقدم المعلنة ،تقع المسئولية كاملة على ولي الأمر ، ويحق للإدارة إلغاء التقدم طالما أن الطالب غير مستوفي لشروط وتعليمات التقدم.
     
  • يتم إرسال طلبات الاسترداد الموجود على المنصة بعد استيفاء جميع البيانات والمرفقات المدونة به فقط على الايميل المخصص للشئون المالية في موعد أقصاه 31 ديسمبر للعام الدراسي الحال على ان يتم ارفاق جميع ايصالات السداد بطلب الاسترداد ، ويحق للإدارة إلغاء التقدم للامتحان بناءا على طلب الاسترداد المقدم من ولي الأمر المرسل إلى الشئون المالية بالوزارة.
     
  • لا يحق لولي الأمر تقديم طلب الاسترداد بعد 31 ديسمبر 2024 حيث تقع المسئولية كاملة على ولي الأمر.
التربية والتعليم امتحانات ابناؤنا في الخارج ابناؤنا في الخارج 2025 امتحانات ابناؤنا في الخارج 2025

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