امتحانات ابناؤنا في الخارج 2025 .. تنبيه عاجل بشأنها الآن

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تنبيها عاجلا للطلبة الدارسين بنظام ابناؤنا في الخارج 2025 بشأن التقدم لامتحانات الفصل الدراسى الأول 2024/2025.

حيث شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه سوف يتم غلق باب التسجيل منصة امتحانات ابناؤنا في الخارج 2025 يوم الثلاثاء القادم 31 ديسمبر 2024.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أنه علي أولياء أمور الطلاب الدارسين بنظام ابناؤنا في الخارج 2025 ، الذين لم يقوموا بدفع المصروفات حتى الآن سرعة الدفع والتسجيل.

كما ناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أولياء الأمور الطلاب الدارسين بنظام ابناؤنا في الخارج 2025 ، الذين قاموا بدفع المصروفات ولم يسجلوا بيانات الطلاب سرعة تسجيل بيانات الطلاب ورفع مستندات التقدم علي الموقع.

وكانت قد كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن خطوات التقديم لـ امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025 وتسجيل الاستمارة الإلكترونية، مؤكدة أنه على ولي الأمر اتباع الخطوات التالية :