عميد آداب طنطا يجرى جولة تفقدية لمتابعة انتظام الامتحانات التحريرية بالكلية

أجرى الأستاذ الدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب صباح اليوم الإثنين جولة تفقدية لمتابعة سير انتظام الأعمال الامتحانات للفصل الدراسي الأول يرافقه الدكتور عبدالرزاق بسيوني الكومى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور رأفت عبد الرزاق ابوالعينين وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأمين عام الكلية وأعضاء الكنترولات بالكلية

حيث أشار عميد الكلية إلى ضرورة توفير المناخ المناسب للطلاب لأداء امتحانات بكل سهوله ويسر وشدد على الالتزام التام من السادة الملاحظين والمراقبين بضرورة التأكيد من بيانات الطلاب وإثباتهم الشخصية حضورهم ببيانات الحضور والغياب والتوقيع على كراسات الاجابات للتأكد من صحة البيانات الطالب، كما أشاد بالجهود المبذولة من الإدارات المعنية بالكلية ، وكذلك من السادة أعضاء جميع الكنترولات من توفير كل الإمكانيات المتاحة وتحقيق الانضباط التام داخل لجان الامتحانات لإجراءات الامتحانات بكل سهوله ويسر على أبناءنا الطلاب بالكلية.