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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

حوادث

مصرع أستاذ جامعي في إنقلاب سيارة أمام مديرية أمن الجيزة

أرشيفية
أرشيفية
ندى سويفى
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شهد محيط مديرية أمن الجيزة حادث انقلاب سيارة ملاكي أسفر عن مصرع قائد السيارة وتبين أنه أستاذ جامعي، تم نقل جثة المتوفى الى المستشفى ورفع آثار الحادث. 

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث أمام المديرية بطريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي، انتقلت الخدمات المرورية إلى موقع البلاغ، وتبين بالفحص أن سيارة ملاكي انقلبت إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها في اتجاه الإسكندرية.

أسفر الحادث عن مصرع أحمد.ع.ك 35 عامًا، مدرس مساعد في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

الجيزة انقلاب سيارة مديرية امن الجيزة انقلاب سيارة ملاكي مصرع استاذ جامعي

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