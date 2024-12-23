طريقة عمل الثومية السورية بالمنزل

الثومية السورية من الصلصات الشهية التي تقدم مع المشاوي والشاورما، إليك طريقة عمل الثومية السوري في المنزل:

المكونات:

2 رأس ثوم (حوالي 10-15 فص ثوم مقشر).

1 كوب زيت نباتي أو زيت دوار الشمس (يُفضّل ألا يكون الزيت قوي النكهة).

1/4 كوب عصير ليمون طازج.

1/4 كوب ماء بارد.

1 بياض بيضة (اختياري لإعطاء القوام).

ملح حسب الرغبة.

طريقة التحضير:

1. تحضير الثوم:

قشري الثوم جيدًا واغسليه، ثم افرميه خشنًا.

2. مزج المكونات:

في خلاط كهربائي، ضعي الثوم مع قليل من الملح وابدئي بالخفق حتى يصبح معجونًا.

3. إضافة السوائل:

أضيفي بياض البيضة (إذا اخترتِ استخدامه) واستمرّي بالخفق حتى يمتزج.

4. إضافة الزيت:

أضيفي الزيت تدريجيًا على شكل خيط رفيع أثناء تشغيل الخلاط على سرعة متوسطة.

5. إضافة الليمون والماء:

بالتناوب، أضيفي عصير الليمون والماء تدريجيًا حتى تحصلي على قوام كريمي ناعم.

6. التذوق والتعديل:

تذوّقي التومية وأضيفي المزيد من الملح أو الليمون حسب الرغبة.

نصائح:

للحصول على نكهة أقل حدة للثوم، يمكنك نقعه في ماء ساخن لبضع دقائق قبل استخدامه.

إذا كنتِ لا ترغبين باستخدام البيض، يمكن الاستغناء عنه مع زيادة كمية الزيت للحصول على قوام مناسب.

تُحفظ التومية في وعاء محكم الإغلاق في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوع.



وبالهنا والشفا

طريقة عمل التومية مثل المحلات

التومية مثل المحلات تتميز بقوامها الكريمي وطعمها الغني. إليك طريقة تحضيرها بخطوات سهلة:

المكونات:

2 فص ثوم كبير (أو حسب الرغبة)

1/2 كوب زيت نباتي (مثل زيت عباد الشمس)

1/4 كوب عصير ليمون طازج

1/4 كوب ماء بارد

1 بياض بيضة (اختياري، للحصول على قوام كريمي)

1/2 ملعقة صغيرة ملح

الطريقة:

1. تحضير الثوم:

قشّر فصوص الثوم واهرِسها جيدًا حتى تصبح ناعمة.

2. خلط المكونات:

في وعاء الخلاط الكهربائي، ضع الثوم المهروس مع بياض البيضة (إن كنت تستخدمها) والملح.

3. إضافة الزيت والليمون بالتدريج:

شغّل الخلاط على سرعة منخفضة، ثم أضف الزيت النباتي تدريجيًا على شكل خيط رفيع جدًا.

بالتناوب، أضف عصير الليمون والماء البارد تدريجيًا أثناء تشغيل الخلاط.

4. تحقق من القوام:

استمر في الخلط حتى يصبح لديك مزيج كريمي ناعم ومتجانس.

5. التذوق والتعديل:

تذوّق التومية وأضف المزيد من الملح أو الليمون حسب الرغبة.

6. التقديم:

انقل التومية إلى وعاء وقدّمها مع المشويات أو الشاورما أو البطاطس المقلية.

نصائح للحصول على تومية مثالية:

استخدام زيت خفيف مثل زيت عباد الشمس أو الذرة لضمان عدم تغطية نكهة الثوم.

إذا لم تُستخدم البيضة، يمكنك استبدالها بالقليل من البطاطس المسلوقة المهروسة لتحسين القوام.

احرص على أن تكون جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة.



جرّب هذه الطريقة واستمتع بتومية لذيذة مثل المحلات

طريقة عمل الثومية السوري بالنشا

إليك طريقة تحضير التومية باستخدام النشا للحصول على قوام كريمي وخفيف مثل المحلات:

المكونات:

2 فص ثوم كبير

1/4 كوب نشا

1/2 كوب ماء

1/2 كوب زيت نباتي (مثل زيت عباد الشمس)

1/4 كوب عصير ليمون

1/2 ملعقة صغيرة ملح

ماء بارد حسب الحاجة

الطريقة:

1. تحضير النشا:

في وعاء صغير، ضع 1/4 كوب من النشا و 1/2 كوب ماء.

امزج المكونات جيدًا حتى يذوب النشا في الماء.

2. طهي خليط النشا:

ضع الخليط في وعاء على نار متوسطة، وقلّب باستمرار حتى يتحول إلى خليط سميك وشفاف (سيتحول إلى قوام يشبه الجيلاتين).

بعد أن يصبح القوام كثيفًا، أوقف النار واتركه ليبرد تمامًا.

3. تحضير الثوم:

قشّر فصوص الثوم واهرِسها جيدًا باستخدام مدقة أو محضرة الطعام حتى يصبح الثوم ناعمًا.

4. خلط المكونات:

في وعاء الخلاط، ضع الثوم المهروس مع النشا المبرد.

أضف الملح وعصير الليمون إلى الخليط، ثم شغّل الخلاط على سرعة منخفضة.

5. إضافة الزيت بالتدريج:

أثناء تشغيل الخلاط، أضف الزيت النباتي تدريجيًا على شكل خيط رفيع جدًا حتى تحصل على قوام كريمي وخفيف.

6. التذوق والتعديل:

تذوّق التومية، وإذا رغبت يمكنك إضافة المزيد من الملح أو الليمون حسب ذوقك.

إذا كانت التومية ثقيلة جدًا، يمكن إضافة قليل من الماء البارد لتخفيف القوام.

7. التقديم:

انقل التومية إلى وعاء صغير وقدّمها مع المشويات أو الأطعمة المفضلة لديك.

نصائح:

تأكد من أن خليط النشا قد برد تمامًا قبل إضافته إلى الخلاط لكي لا يفسد قوام التومية.

يمكنك تخزين التومية في الثلاجة لمدة يومين إلى ثلاثة أيام.



ستحصل على تومية كريمية ولذيذة باستخدام النشا!

طريقة عمل الثومية بالزبادي

إليكِ طريقة عمل التومية بالزبادي:

المكونات:

1 كوب زبادي

2 فص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون (أو زيت نباتي)

1 ملعقة كبيرة خل

1/2 ملعقة صغيرة ملح (حسب الذوق)

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أبيض (اختياري)



طريقة التحضير:

1. في وعاء، ضعي الزبادي مع الثوم المفروم.



2. أضيفي عصير الليمون، الخل، الملح، والفلفل الأبيض (إذا رغبتِ).



3. باستخدام الخلاط اليدوي أو الخلاط الكهربائي، امزجي المكونات جيدًا حتى تصبح ناعمة ومتجانسة.



4. أثناء الخلط، أضيفي الزيت تدريجيًا لتحصلي على قوام كريمي.



5. تأكدي من أن التومية ناعمة ولها قوام مثل المايونيز.



6. قدمي التومية بالزبادي مع المشويات أو السلطات حسب الرغبة.

استمتعي بها

طريقة عمل الثومية بالمايونيز

إليكِ طريقة عمل الثومية بالمايونيز:

المكونات:

1 كوب مايونيز

3 فصوص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون (أو زيت نباتي)

1/2 ملعقة صغيرة ملح (حسب الذوق)

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أبيض (اختياري)



طريقة التحضير:

1. في وعاء، ضعي المايونيز مع الثوم المفروم.



2. أضيفي عصير الليمون، الزيت، الملح، والفلفل الأبيض (إذا رغبتِ).



3. امزجي المكونات جيدًا باستخدام ملعقة أو شوكة حتى تصبح ناعمة ومتجانسة.



4. إذا كانت الثومية سميكة، يمكنك إضافة قليل من الماء لتعديل القوام.



5. قدمي الثومية بالمايونيز مع المشويات أو أي طبق تحبينه.

استمتعي بمذاقها.