الدوري الممتاز.. تعديل موعد مباراة سيراميكا كليوباترا والمصري بالجولة السابعة

تلقى نادي سيراميكا كليوباترا، إخطارًا من رابطة الأندية المحترفة، بتعديل موعد مواجهة الفريق أمام المصري بالجولة السابعة للدوري.

وبحسب خطاب الرابطة، تقرر إقامة المباراة في الثالثة عصرًا بدلاً من الخامسة، حيث تقام يوم ٣١ ديسمبر الجاري على ملعب ستاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية.

وجدير بالذكر أن سيراميكا كليوباترا يستعد لمواجهة البنك الأهلي يوم الخميس المقبل في الجولة السادسة للدوري.

كان الفريق تعادل أمام الزمالك في مباراته الأخيرة بالدوري بهدف لمثله.

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز السادس بجدول الترتيب برصيد ٨ نقاط.