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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

مخرجة فيلم شرق 12: أظهرت إعجابي بتراثنا الذي يمجد الحدوتة

فيلم شرق 12
فيلم شرق 12
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أكدت هالة القوصي، مخرجة فيلم “شرق 12”، أن فيلم “شرق 12”، بالأبيض والأسود حقق نجاحا كبيرا، مشيرة إلى أن هذا النجاح كان مكافأة لجهودنا الكبيرة التي تمت حلال العمل.

وقالت هالة القوصي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مع خيري”، عبر فضائية “المحور”، أنه  استلهمت في الفيلم جزء كبير من ثقافة الحكي الشفهي، مؤكدة أنه أظهرت اعجابي بتراثنا الذي يمجد الحدوتة بفيلم "شرق 12"

يفتتح فيلم (شرق 12) للمخرجة هالة القوصي أسبوع النقاد في مهرجان برلين في دورته ال 75 والمقرر إقامتها في الفترة بين 13 حتى 23 فبراير 2025.


يأتي الإعلان عن عرض الفيلم في افتتاح أسبوع نقاد برلين بعد أيام من الإعلان عن مشاركته في مهرجان روتردام السينمائي الدولي والذي ستقام دورته المقبلة في الفترة من 30 يناير حتى 9 فبراير 2025، حيث يعرض الفيلم ضمن الاختيار الرسمي للمهرجان في قسم Harbour.
 

هالة القوصي شرق 12 فيلم “شرق 12 ثقافة الحكي الشفهي الحدوتة

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