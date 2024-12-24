أحداث 24 ساعة بسوهاج.. جثة مجهولة وحادث تصادم وموقف نبيل

شهدت محافظة سوهاج على مدار الساعات الماضية عددًا من الحوادث والأحداث البارزة التي تنوعت بين حوادث مرورية، وواقعة العثور على جثة مجهولة، وموقف إنساني أثار الإشادة.

في واقعة مأساوية، عثرت الأجهزة الأمنية بمركز سوهاج على جثة مجهولة الهوية طافية بترعة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بالعثور على الجثة.

وعلى الفور، انتقلت وحدة الإنقاذ النهري وتمكنت من انتشالها. وجارٍ التحقيق لتحديد هوية المتوفى ومعرفة ملابسات الحادث.

شهد مركز دار السلام حادث تصادم إثر اختلال عجلة القيادة بيد سائق سيارة أجرة، ما أدى إلى اصطدام السيارة بالحاجز الخرساني على جانب الطريق.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بوقوع الحادث، والذي أسفر عن إصابة خمسة أشخاص من أسرة واحدة.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في الحادث.

أصدر المركز الإعلامي بجامعة سوهاج بيانًا توضيحيًا حول حادث سقوط جزء من بطانة السقف بالدور الأرضي في قسم العظام بالمستشفى الجامعي القديم.

وأوضح البيان أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات بين المرضى أو الأطقم الطبية والإدارية، مؤكدًا أن العمل جارٍ على ترميم الجزء المتضرر لضمان سلامة المتواجدين بالمستشفى.

في موقف إنساني نبيل، أعاد مسعفون من هيئة الإسعاف المصرية مبلغًا ماليًا قدره 850 ألف جنيه لأسرة تعرضت لحادث مروري على طريق سوهاج البحر الأحمر الصحراوي.

وأوضحت الهيئة أن المسعفين عمرو يسري وأبوبكر زغلول عثروا على الحقيبة التي تحتوي على المبلغ أثناء إسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفى.

وبعد التأكد من هوية أصحاب المبلغ، تم تسليمه لهم على الفور، ما يعكس القيم الإنسانية والأمانة التي يتحلى بها العاملون بالهيئة.

تعكس هذه الأحداث اليومية التنوع في طبيعة الوقائع التي تشهدها محافظة سوهاج، بين المواقف المأساوية والإنسانية، مع استمرار جهود الأجهزة الأمنية والجهات المسؤولة في التعامل السريع والفعال مع هذه الحوادث.