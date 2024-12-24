بورسعيد تحتفل بعيد النصر في ميدان الشهداء

نظمت محافظة بورسعيد بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، برئاسة محمد عبد العزيز، احتفالية، مساء الاثنين، بميدان الشهداء، بمناسبة العيد القومي للمحافظة عيد النصر - في الذكرى 68 لانتصار أبطال المقاومة الشعبية بالمدينة الباسلة على دول العدوان الثلاثي في 23 ديسمبر عام 1956.

وتضمنت الاحتفالية عدد من الفقرات الفنية والاستعراضية بمشاركة فرق مديرية الشباب والرياضة وفرقة "عجميات" الفنان عمرو عجمي، في الوقت الذي تفاعل المواطنين مع المعزوفات والأغاني الوطنية.

حضر الاحتفالية عدد من القيادات التنفيذية والسياسية والشعبية ولفيف من وسائل الإعلام والمئات من أبناء بورسعيد.