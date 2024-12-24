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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

احتفالية شعبية بعيد بورسعيد القومى الـ68 فى ميدان الشهداء

اللواء محب حبشي يجدد التهنئة لأهالي بورسعيد بعيد النصر
اللواء محب حبشي يجدد التهنئة لأهالي بورسعيد بعيد النصر
محمد الغزاوى
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تواصلت الاحتفالات بالذكرى الثامنة و الستين لعيد بورسعيد القومي ، حيث شارك اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد ، أهالي بورسعيد ، حضور الاحتفالية الفنية التي أقيمت بحديقة المسلة مغرب اليوم ، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ والاستاذ محمد عبد العزيز مدير مديرية الشباب والرياضة واللواء اسامة زعفان مدير مديرية الشباب والرياضة و عدد من القيادات التنفيذية والشعبية .

وشملت الاحتفالية تقديم عددا من الفنون الشعبية والأغاني الوطنية تحت اشراف المخرج عمرو عجمي وكرنفال والعاب للأطفال بالتزامن مع إضاءة مبنى الديوان العام ، وتقديم عروض لفرق الكشافة والطلائع ،و فقرات للشعر و وعرض لفريق الكاراتيه وسهرة مع فقرات السمسية .

اللواء محب حبشي يجدد التهنئة لأهالي بورسعيد بعيد النصر 

من جانبه، أشاد محافظ بورسعيد بالعروض الفنية والرياضية المقدمة من أبناء بورسعيد ، مؤكدا فخره و اعتزازه بمشاركة أهالي المحافظة هذه الذكرى التي تثري في الوجدان معاني الاخلاص وحب الوطن ، وتعكس قوة وصمود و تضحيات أبناء المدينة الباسلة ، قائلا أن بورسعيد تمتلك تاريخًا حافلًا بالفخر والعزة، و لم تكن بورسعيد مجرد ساحة معركة، بل كانت رمزًا للوطنية والوحدة، حيث امتزجت دماء المصريين على أرضها دفاعًا عن الكرامة والسيادة،  كما كانت هذه المدينة الباسلة عنوانًا للصمود في وجه التحديات على مر العصور .

هذا وكان اللواء أركان حرب  محب حبشي محافظ بورسعيد ، و اللواء تامر السمري مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد ، و العميد مروان محمد قائد الفرقة 18 قد وضعوا اكليلاً من الزهور على النصب التذكاري صباح اليوم احتفالا بذكرى عيد النصر.

بورسعيد محافظة بورسعيد عيد بورسعيد القومى

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