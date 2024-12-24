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أرباح اليوتيوب حلال أم حرام .. دار الإفتاء تحسم الجدل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

ديني

أرباح اليوتيوب حلال أم حرام .. دار الإفتاء تحسم الجدل

حكم أرباح اليوتيوب
حكم أرباح اليوتيوب
عبد الرحمن محمد
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ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية حول حكم أرباح اليوتيوب، وهل هي حلال أم حرام؟ وجاءت الإجابة من الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، موضحة أن الأصل في أرباح اليوتيوب أنها حلال، وذلك بشرط الالتزام بعدد من الضوابط الشرعية والقانونية.

الدكتور ممدوح أوضح أن أرباح اليوتيوب تأتي من نشر محتويات تجذب المشاهدات، مما يدفع المنصة إلى منح صاحب المحتوى عائدًا ماليًا بناءً على هذه المشاهدات.

 وأكد أن هذه الأرباح تكون حلالًا إذا كان المحتوى المقدم لا يتضمن ما يغضب الله أو يخالف تعاليم الشريعة الإسلامية. وأشار إلى ضرورة تجنب الترويج لما هو محرم أو غير أخلاقي.

شروط جواز أرباح اليوتيوب:

1. أن تكون المحتويات مشروعة: يجب أن تكون المواد المنشورة متوافقة مع الضوابط الشرعية، وألا تتضمن ما هو محرم مثل الموسيقى المبتذلة أو الأمور المخلة بالآداب العامة.


2. عدم انتهاك حقوق الملكية الفكرية: يجب عدم استغلال محتوى الغير بدون إذن، حيث يُعتبر ذلك استيلاءً على حقوق الآخرين.


3. الالتزام بالقانون: أن تكون الأنشطة ضمن الإطار القانوني ولا تتعارض مع اللوائح المنظمة.

ماذا لو كان المحتوى دينيًا؟

في سؤال آخر ورد إلى الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، حول نشر مقاطع دينية مثل تلاوة الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية أو مقاطع لشيوخ مؤثرين، أوضح أن ذلك جائز شرعًا إذا حصل الشخص على عائد مادي مقابل هذا النشاط، ما دام لا يتضمن محرمات.

وفي النهاية أرباح اليوتيوب حلال، بشرط أن يكون المحتوى متوافقًا مع الضوابط الشرعية والأخلاقية، ولا يخالف القانون أو ينتهك حقوق الملكية الفكرية.

دار الإفتاء حكم أرباح اليوتيوب أرباح اليوتيوب شروط جواز أرباح اليوتيوب

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