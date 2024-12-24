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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

رئيس مدينة بورفؤاد يتفقد العمل بالمركز التكنولوجي المتطور لخدمة المواطنين

رئيس مدينة بورفؤاد يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي المتطور لخدمة المواطنين
رئيس مدينة بورفؤاد يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي المتطور لخدمة المواطنين
محمد الغزاوى
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 التقى الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد ،عدد من المواطنين في جولته الصباحية  لبحث شكواهم والعمل على إيجاد أفضل حلول ممكنة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى، فى إطار الإهتمام الدائم والمستمر بمنظومة العمل اليومي لتحسين مستوى كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والإرتقاء بها،

 جاء ذلك بحضور  محمد رفعت سكرتير المدينة، يأتى ذلك في إطار حرص رئيس مدينة بورفؤاد على التواصل المباشر مع المواطنين من خلال التواجد الميداني لتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، سعيا للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وتوطيد جسور الثقة بين المواطنين والأجهزة التنفيذية.

الدكتور إسلام بهنساوي: نحرص على التواصل وجهاً لوجه مع المواطن لنضع ايدينا على المشاكل والأزمات والعمل على حلها أولا بأول

وتبادل رئيس مدينة بورفؤاد مع أحد المواطنين الحديث مستمعاً لمطالبه مؤكداً هدفي الرئيسي إرضاء المواطنين وحل مشاكلهم والذي لن يتم إلا من خلال التواجد في الشارع والعمل الميداني للوقوف على المشكلات على الطبيعة ومعرفه احتياجات المواطن على ارض الواقع تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد.

وأكد الدكتور إسلام بهنساوي أنه لا يدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لأهالي المدينة، والتعرف على مطالبهم، ومحاولة إيجاد حلول عاجلة حيالها، لافتا إلى أن هذه اللقاءات الدورية تهدف إلى تعزيز التواصل المباشر بين المواطنين وقيادات المدينة، وأن خدمة المواطن تأتي على رأس الأولويات.

الدكتور إسلام بهنساوي : يوجه العاملين بالمركز بتيسير تقديم الخدمات للمواطنين بأعلى كفاءة وأقل وقت  

وأشار رئيس مدينة بورفؤاد إلى حرصه على التواصل وجها لوجه مع المواطن لنضع ايدينا على المشاكل والأزمات والعمل على حلها أولا بأول، وبحث الدكتور إسلام بهنساوي، عدداً من هذه الشكاوى فوراً أثناء الجولة، وتم إحالة البعض الآخر إلى جهات الإختصاص، مشدداً تكليفاته لأجهزة المدينة التنفيذية بالتواصل مع المواطنين، والحل العاجل والفوري لمشاكلهم، وتحسين المرافق والخدمات لهم، مؤكداً أنه يتابع حل مشاكل المواطنين شخصياً.

وفي سياق متصل، شدد الدكتور إسلام بهنساوي على ضرورة تقديم التسهيلات للمواطن وسرعة تقديم الخدمة، مشيداً بالمستوى المتطور لنظم التشغيل وتقديم الخدمات بالمركز، كما حرص خلال تفقده المركز على التعرف على آراء العاملين والمواطنين حول المركز وجودة الخدمات المقدمة، حيث أبدى الجميع إشادته بمستوى الخدمة وتطورها.

وأكد رئيس مدينة بورفؤاد أن الهدف الأساسي من تطوير المركز التكنولوجي وميكنته هو سرعة تأدية الخدمة للمواطنين بصورة لائقة وإنجازها في أقصر وقت ممكن والإرتقاء بمستوى الخدمة ومواكبة كل ماهو جديد في عالم التكنولوجيا لصالح المواطن، لاسيما وأن مدينة بورفؤاد تشهد العديد من المشروعات التنموية في عدة مجالات الأمر الذي يتطلب آداء الخدمة بأحدث الطرق بسهولة ويسر .

بورفؤاد مدينة بورفؤاد رئيس مدينة بورفؤاد

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