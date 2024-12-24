أكاديمية الشرطة تواصل تنظيم الدورات التدريبية للكوادر الأمنية

اختتمت بمقر "مركز بحوث الشرطة" بأكاديمية الشرطة فاعليات الدورة التدريبية السادسة التى نظمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى مجال "القانون الدولى الإنسانى وآليات تطبيقه على الصعيدين الوطنى والدولى"، بمشاركة عدد من الكوادر الأمنية بالوزارة.

تضمن البرنامج التدريبى (التعريف باللجنة الدولية للصليب الأحمر وأنشطتها على المستويين المحلى والدولى – تصنيف النزاعات المسلحة – مبادئ استخدام القوة فى النزاعات المسلحة – الفئات المشمولة بالحماية - آليات إحترام القانون الدولى الإنسانى- ومبادئ إستخدام القوة فى النزاعات المسلحة).

يأتى ذلك فى إطار اهتمام الوزارة بالانفتاح على كافة المنظمات الدولية المعنية، دعماً وتعزيزاً لمسارات التعاون فى مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان بين أوساط العاملين بها.

وذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية التى ترتكز أحد محاورها على الإرتقاء بقدرات العنصر البشرى فى منظومة العمل الأمنى من خلال تنفيذ البرامج التدريبية المتطورة بالتنسيق مع المنظمات الدولية ذات الإهتمام المشترك.



