لم يسدد مستحقاتها منذ 8 سنوات.. حكم قضائي للفنانة فريال يوسف ضد المنتج ممدوح شاهين

أنهت المحكمة الاقتصادية نزاعا استمر قرابة عام بين الفنانة التونسية فريال يوسف والمنتج ممدوح شاهين، حيث قضت بإلزام ممدوح شاهين بدفع مبلغ مالي قيمة عقد تصوير مسلسل "السبع بنات" وأداء تعويض للفنانة بعد اخلاله بالعقد.

وتضمنت وقائع الدعوى أن الفنانة التونسية فريال يوسف اتفقت مع المنتج الفني ممدوح شاهين على أداء دور تمثيلي في مسلسل (السبع بنات) ، بمقابل مبلغ مالي معين متفق عليه بالعقد، وبعد انتهاء فريال يوسف من تنفيذ العمل الموكل اليها وعرض المسلسل عام 2016 لم يؤد المنتج ممدوح شاهين مستحقاتها المتفق عليها بالعقد وظلت تواصل السنوات الماضية تطالبه بأموالها وكان يماطلها حتى قررت اللجوء إلى القضاء.

ولجأت الفنانة فريال يوسف إلى محاميها لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازم لاسترداد مستحقاتها المتأخرى لدى المنتج وبدأت تلك الإجراءات بإنذار الشركة قانوناً بالدفع بموجب الإنذار رقم ٢٤١٩ بتاريخ ٢٢-١-٢٠٢٣ محضرين الدقي وفي حالة عدم دفع مستحقات موكلته سيتخذ الإقرارات القانونية ولعدم استجابة الشركة أقام المحامي الدعوى رقم ١١٧٠ لسنة ٢٠٢٣ إقتصادي محكمة القاهرة الاقتصادية مطالباً بقيمة العقد المتفق عليه، إضافة إلي الفوائد القانونية عن فترة التأخير كما طلب تعويضاً عما أصاب موكلته الفنانة التونسية فريال يوسف عن تأخير السداد.

وقضت المحكمة بإلزام المنتج ممدوح شاهين بأداء ما ورد في العقد للفنانة فريال يوسف واستأنفت الشركة الحكم لتؤيده المحكمة للمرة الثانية فقررت الشركة المنتجة اللجوء إلى آخر درجات التقاضي بتقديم استشكال ورفضته المحكمة أيضا وأيدت الحكم الصادر بأداء المبلغ قيمة العقد وفائدة عن تأخير السداد وإلزام ممدوح شاهين بأداء تعويض مالي للفنانة.