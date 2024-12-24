محافظ الوادي الجديد يعقد اجتماعا موسعا بمديري المديريات والمصالح الحكومية

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، اجتماعًا موسعًا بمديري المديريات والمصالح الحكومية؛ لمتابعة سير منظومة العمل وانتظامها بالعاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وفي مستهل الاجتماع قدم المحافظ التهنئة للعقيد إيهاب نافع لتوليه منصب سكرتير عام المحافظة المساعد راجيًا التوفيق واستكمال مسيرة العطاء.

وأسفر الاجتماع عن عدد من التوجيهات:

◾عقد اجتماع نصف شهري لمتابعة موقف وأعمال المديريات والمصالح.

◾التنسيق لاستكمال أعمال توريد الأثاث والفرش.

◾طرح مزايدة علنية لتشغيل الأوفيس بمباني المديريات والمصالح الحكومية.

◾منع التدخين داخل المنشآت، وتخصيص أماكن يُسمح فيها بالتدخين بالأدوار العليا.

◾ حصر كل مديرية لعدد الخطوط المطلوب تركيبها على أن تتكفل المحافظة بتحمل كافة تركيب خط أرضي واحد لكل مديرية.

◾التنسيق مع مديرية الإسكان بشأن احتياجات ومطالب توصيل شبكة الإنترنت.

◾إنهاء الإجراءات اللازمة لتشغيل حضانة العاصمة.

◾التأكيد على إجراءات الأمن على المداخل والبوابات الرئيسية وتنظيم دخول وخروج السيارات.