أطعمة تعالج الاكتئاب وتزيد هرمون السعادة

تلعب التغذية دورًا حيويًا في تعزيز الصحة النفسية وعلاج الاكتئاب حيث ترتبط نوعية الأطعمة التي نتناولها بشكل مباشر بتوازن الهرمونات والناقلات العصبية في الجسم ومن أبرز هذه الناقلات العصبية السيروتونين، وهو هرمون السعادة الذي يؤثر بشكل كبير على الحالة المزاجية والشعور بالراحة النفسية.

تظهر الأبحاث أن بعض الأطعمة قد تسهم في تعزيز إنتاج السيروتونين في الدماغ، مما يساعد على تقليل أعراض الاكتئاب وتحسين المزاج وفي المقابل، هناك أطعمة أخرى قد تؤثر سلبًا على الصحة النفسية وتزيد من مستويات التوتر والقلق.

ووفقا لما جاء في موقع piedmont فإن الأطعمة الغنية بالدهون والكربوهيدرات قد لا تكون الخيار الأفضل عند الرغبة في علاج الاكتئاب.

فيما يلي خمسة أطعمة يوصي بها الخبراء كثيرًا للمساعدة في مكافحة أعراض الخمول وتقلبات المزاج والرغبة الشديدة في تناول الطعام التي غالبًا ما ترتبط بالاكتئاب و لها فوائد صحية عامة معروفة، وهى:

1. البيض مع صفاره: يساعد البروتين الموجود في البيض على استقرار نسبة السكر في الدم، ويحتوي صفار البيض على فيتامينات ب، والتي أثبتت فعاليتها في تخفيف حدة أعراض الاكتئاب.

2. الأسماك التي تعيش في المياه الباردة: تحتوي أسماك التونة والسلمون البري والماكريل على أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تدعم صحة الدماغ.

3. المكسرات والبذور: تحتوي الجوز على كميات كبيرة من أحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تدعم صحة الدماغ كما أن المكسرات والبذور الأخرى، مثل بذور اليقطين وبذور عباد الشمس والفول السوداني واللوز، مفيدة أيضًا لأنها تحتوي على المغنيسيوم وقد ثبت أن هذا العنصر الغذائي يعزز مستويات السيروتونين، وهي المادة الكيميائية التي تمنح الدماغ شعورًا بالسعادة.

4. الحبوب: تساعد الحبوب الكاملة الغنية بالألياف، مثل المكرونة والخبز المصنوعين من القمح الكامل، ودقيق الشوفان والبطاطا الحلوة، جسمك على إفراز مادة السيروتونين كما أنها تحسن الهضم وتساعد في إدارة الوزن.

5. منتجات الألبان قليلة الدسم: لا تعد الجبن والحليب والزبادي قليلة الدسم مفيدة لعظامك فحسب، بل تحتوي أيضًا على الكالسيوم وفيتامين د في هذه الأطعمة التي تعمل على تعزيز الشعور بالراحة والاسترخاء ومن ثم علاج الاكتئاب ونقص هرمونات السعادة.



