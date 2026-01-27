شوفوا موبايلاتهم.. مفيدة شيحة تطالب بمتابعة الأطفال في المدارس

طلبت الإعلامية مفيدة شيحة، تدخل الأخصائيين الاجتماعيين الموجودين في المدارس لمتابعة الأطفال، والألعاب والتطبيقات التي يتم استخدامها من قبل الأطفال.

مطالبة بتدخل أخصائيين نفسيين

وأضافت مفيدة شيحة، خلال حلقة اليوم من برنامج «الستات» المذاع عبر شاشة النهار: « لازم نعمل مجموعة حديث ، نتكلم في المدرسة مع كل الأطفال تحكي أيه الجديد في الألعاب والتطبيقات اللي بيستخدموها، والأخصائية الاجتماعية توصل كل ده للأهالي في البيت علشان نحمي أولادنا».

وتابعت أن هذه الفكرة تعد هامة للغاية للحفاظ على الأطفال، والأخصائية الاجتماعية هي شخص مؤهل جدا جدا للعمل ده وقادرة تخلي الأطفال تطمن وتحكي.