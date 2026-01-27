قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير خارجية لبنان: على حزب الله تسليم سلاحه طواعية
مبلغ خرافي .. مصطفى محمد يقترب من الأهلي
الرئيس الإيراني: الولايات المتحدة وإسرائيل دعمتا مثيري الشغب
المنازل اختفت.. عاصفة ترابية تضرب محافظة مطروح
مفتي الجمهورية: إحياء التراث الأشعري ضرورة فكرية لمواجهة الغلو والانغلاق
ترامب: أسطول حربي أمريكي ضخم يتجه إلى الشرق الأوسط
نجم سيراميكا كليوباترا في الصدارة .. جدول ترتيب هدافي الدوري
30 دقيقة من الرياضة تحميك من مرض كبدي شائع وخطير.. دراسة توضح
بسبب احتفالاتهم.. الداخلية: إيقاف 6 من خريجي معهد معاوني الأمن عن العمل
لسه في تذكرة بـ 5 جنيه.. اشتراكات المترو 2026
يد مصر تهزم نيجيريا 48–22 وتتأهل للمربع الذهبي في بطولة أفريقيا
وزير الطاقة الإسرائيلي: سقوط النظام الإيراني مسألة وقت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: توجيهات الرئيس بتوطين صناعة الأجهزة التعويضية تحول حقيقي في اهتمام الدولة بالإنسان

الدكتور أحمد السبكي
الدكتور أحمد السبكي
عبد الرحمن سرحان

أكد الدكتور أحمد السبكي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين صناعة الأطراف والأجهزة التعويضية تمثل نقطة تحول حقيقية في اهتمام الدولة بالإنسان وتضع المواطن في صدارة أولوياتها.

وأضاف السبكي أن تلك التوجيهات تأتي في إطار رؤية وطنية واضحة تعكس التزام القيادة السياسية بتقديم حلول عملية ومستدامة لمشكلات الفئات الأكثر احتياجا، مؤكدا أن ملف الأطراف الصناعية لم يعد قضية فردية أو طبية فحسب، بل أصبح مشروعا وطنيا له أبعاد اجتماعية وإنسانية واقتصادية.

وأوضح عضو لجنة الصحة أن اهتمام الدولة بهذا الملف يعكس إدراكا بأن توفير الأطراف الصناعية لا يقتصر على إعادة الحركة للمواطنين، بل يمتد إلى إعادة دمجهم في سوق العمل وتحقيق استقلاليتهم، وهو ما ينعكس إيجابيا على الأسرة والمجتمع بشكل عام مشيرا إلى أننا لا نتحدث عن أجهزة طبية فقط، بل عن إعادة كرامة للإنسان، وعن استعادة قدرته على العيش بكرامة ومشاركة فاعلة في المجتمع.

وأشار السبكي إلى أن توجيهات الرئيس السيسي تؤكد أيضا أهمية تنسيق الجهود بين الجهات المعنية، بما يضمن سرعة التنفيذ ورفع كفاءة الخدمة، مؤكدا أن الدولة تسعى إلى توفير الأطراف الصناعية بمواصفات عالية و بأحدث التكنولوجيا، وبأسعار مناسبة، و بآليات توزيع عادلة تضمن وصولها للفئات الأكثر احتياجا دون تعقيد أو تأخير.

وأضاف أن هذا الملف يمثل نموذجا لسياسة الدولة في رعاية المواطن على أرض الواقع، وأنه يعكس فلسفة “الإنسان أولاً” التي تنتهجها القيادة السياسية، مشددا على أن الدعم لا يتوقف عند توفير الأطراف فقط، بل يتضمن أيضا برامج تأهيل وتأمين نفسي واجتماعي للمستفيدين لضمان اندماجهم الكامل في الحياة الطبيعية.

واختتم السبكي تصريحاته بالتأكيد على أن البرلمان يولي اهتماما بالغا بهذا الملف، وسيعمل على متابعة تنفيذ التوجيهات وتقديم الدعم التشريعي والرقابي اللازم لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، مؤكدا أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو بناء مجتمع أكثر شمولية وإنسانية.

الدكتور أحمد عضو السبكي الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي على بوابة التعليم الأساسي .. برقم الجلوس

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 .. ظهرت الآن

صورة ارشيفية

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

أرشيفية

مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات

امتحانات

بالرابط | إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة في هذا الموعد

ارشيفية

كتيبة الإعدام.. سقوط 21 مصريا وأجنبيا بحوزتهم 3 كيلو كوكايين وطائرة درون بالجيزة.. خاص

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة

لتحويلها إلى مركز ثقافي.. نائب محافظ الجيزة تتفقد حديقة باحثة البادية بإمبابة

رئيس جامعة كفر الشيخ

تعرف على أبرز موضوعات ومناقشات مجلس جامعة كفر الشيخ

رئيسة مناخ بورسعيد تقود حملة مكبرة علي معاقل الفرزة والنباشين بمنطقة C6

رئيسة مناخ بورسعيد تقود حملة مكبرة على معاقل الفرزة والنباشين بمنطقة C6 | شاهد

بالصور

التدخين قبل سن الـ20 خطر صامت.. دراسة تحذّر من زيادة خطر الجلطات وأمراض القلب لاحقًا

مخاطر التدخين في سن مبكر من الطفولة
مخاطر التدخين في سن مبكر من الطفولة
مخاطر التدخين في سن مبكر من الطفولة

30 دقيقة من الرياضة تحميك من مرض كبدي شائع وخطير.. دراسة توضح

مرض الكبد الدهني الأيضي
مرض الكبد الدهني الأيضي
مرض الكبد الدهني الأيضي

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة

سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة!
سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة!
سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة!

فيديو

مومو الصغير

مومو الصغير يخطف القلوب.. عيد ميلاد فيل يتحول إلى ترند إنساني مؤثر

ماجي بو غصن

جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية

ياسمين عبد العزيز وخلافها مع احمد العوضي

حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد

فيروس "نيباه" القـ.ــاتــل

سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

المزيد