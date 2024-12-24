مصرع شاب سقط من شرفة بالطابق السابع بعمارة سكنية بالمحلة الكبرى

شهدت منطقة أبوراضي بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية منذ قليل مصرع شاب في نهاية العقد الثاني من عمره عقب سقوطه من الطابق السابع بعمارة سكنية لاختلال توازنه نتيجة مروره بأزمة نفسية حادة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بسقوط الشاب "م.ن"18 سنة من الطابق الثامن بنطاق منطقة أبوراضي بدائرة القسم.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلى مشرحة مستشفى المحلة العام.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بمقابر أسرته.