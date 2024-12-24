العوضي: ورب الكون الفيديو دا أبرك من 100 مليون.. شاهد

أعرب الفنان أحمد العوضي، عن سعادته بتكدس مجموعة كبيرة من جمهوره حوله لالتقاط الصور معه أثناء وجوده في سيارته.

ونشر العوضي فيديو على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام وعلق عليه قائلًا: “ورب الكون الفيديو دة أبرك من ١٠٠ مليون، إخواتي العشق”.

ويواصل الفنان أحمد العوضي تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل فهد البطل للموسم الرمضاني المقبل 2025، الذي تدور أحداثه في إطار صعيدي شعبي.



ويراهن «العوضي» من خلال هذا العمل، على نجاحه الذي حققه في مسلسل “حق عرب” الموسم الرمضاني الماضي، بشخصية عرب السويركي.

يشارك في بطولة مسلسل فهد البطل عدد كبير من الفنانين، وهو بطولة أحمد العوضي، ميرنا نورالدين، أحمد عبدالعزيز، نسرين أمين، كارولين عزمي، صفاء الطوخي، عزت زين، أحمد ماجد، وآخرين، من تأليف محمود حمدان، ومن إخراج محمد عبدالسلام وإنتاج شركة سينرجي.