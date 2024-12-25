بيان عاجل من حماس بعد استشهاد 8 فلسطينيين في طولكرم

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية حماس مساء الثلاثاء بيانا أدانت فيه العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة واغتيال عدد من المقاومين الفلسطينيين.

وأكدت حماس أن مواصلة الاحتلال عدوانه الغاشم على محافظات الضفة الغربية، وتصعيده سياسة اغتيال المقاومين، بالتزامن مع استمرار حرب الإبادة في قطاع غزة، لن ينال من عزيمة وثبات المقاومة الباسلة، التي ستواصل درب التحرير بكل بطولة واقتدار.

ونعت حماس، شهداء طولكرم وشهداء الشعب الفلسطيني كافة، مؤكدة أن دماءهم نور يضيء طريق التحرير والانتصار، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

وشددت حركة حماس على أن تضحيات الشهداء لن تذهب هدراً، لأن صمود المقاومين وعزم المقاومة كفيلان بتدفيع الاحتلال ثمن جرائمه المستمرة.

ومساء اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن 8 مواطنين، بينهم سيدتان، استشهدوا جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على طولكرم منذ منتصف الليلة الماضية.