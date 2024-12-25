«شبانة»: لاعبو الزمالك طالبوا عبدالواحد السيد بالتدخل لحل أزمة المستحقات

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، طالبوا بالحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة.

وقال “شبانة”، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يُذاع على قناة "etc": "لاعبو الزمالك طلبوا من عبدالواحد السيد، التواصل مع الإدارة من أجل الحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة".

وتابع: "مديونية الزمالك لاتحاد الكرة تصل لـ 60 مليون جنيه، وعنده صفقات يحتاج ضمها في يناير، بجانب تجديد عقد زيزو وتوفير قيمة عقده".

وأردف: "الزمالك يعاني من أزمة مالية حاليًا، وعنده التزام ومستحقات للاعبين والأجهزة الفنية، ومطالب بتوفير مبالغ مالية كبيرة في الفترة القادمة".