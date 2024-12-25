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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

محافظ شمال سيناء: مزيد من التيسيرات والتسهيلات لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة

محافظ شمال سيناء اللواء دكتور خالد مجاور
محافظ شمال سيناء اللواء دكتور خالد مجاور
أ ش أ
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 أعلن محافظ شمال سيناء اللواء دكتور خالد مجاور عن تقديم المزيد من التيسيرات والتسهيلات لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، والعمل على سرعة دمجهم في المجتمع.
وذكر بيان للمحافظة أن اللواء مجاور أكد، خلال اجتماع المجلس الاستشاري للتربية الخاصة، اهتمام أجهزة الدولة والقيادة السياسية بذوي الاحتياجات الخاصة.
واستجاب المحافظ لبعض مطالب ذوى الاحتياجات الخاصة، مؤكداً على الاهتمام بهذه الفئة وتقديم كافة التيسيرات الممكنة أمامهم.
من جانبها، عرضت الدكتورة عزة كمال - مقرر عام المجلس - ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية والمراكز التي حصلت عليها مدارس التربية الخاصة خلال العام الدراسي 2024/2023.
من ناحية أخرى، كرم محافظ شمال سيناء عددا من الموظفين لبلوغهم السن القانونية للمعاش.
وقام المحافظ بمنح المكرمين شهادات تقدير على تميزهم في آداء عملهم أثناء فترة خدمتهم بديوان عام المحافظة ومجالس المدن، متمنيا لهم التوفيق في حياتهم الجديدة .. مشيرًا إلى أن تكريم المحالين للمعاش تقليد يحرص عليه.
كما كرم اللواء دكتور خالد مجاور، أمس الثلاثاء، عددا من طلاب مدارس التربية الخاصة الحاصلين على مراكز متقدمة علي مستوي الجمهورية.
ومنح محافظ شمال سيناء المكرمين شهادات تقدير ومبالغ مالية تقديرا لحصولهم على المراكز المتقدمة، سواء في التفوق الدراسي أو حفظ القران الكريم أو الألعاب الرياضية.
 

ذوي الاحتياجات الخاصة محافظ شمال سيناء اللواء دكتور خالد مجاور

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