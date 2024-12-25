أخبار التوك شو| فيروس كورونا يتحور ويصارع للبقاء للعام الخامس.. وإقبال غير مسبوق على شراء كراسات شروط سكن لكل المصريين 5

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات الهامة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

رئيس "الأوكراني للحوار": مبادرات جديدة قد تمهد للتفاوض بين كييف وموسكو

قال الدكتور عماد أبو الرب، رئيس المركز الأوكراني للحوار، إنه يأمل في وجود مقاربات ومبادرات جديدة تجمع أوكرانيا وروسيا إلى طاولة التفاوض.



عماد الدين حسين: العدو الأساسي لعدم تقدم المنطقة هو وجود إسرائيل

قال عماد الدين حسين، عضو مجلس الشورى، إن دولة الاحتلال نوع من الاستعمار الذي لم يتواجد في أي مكان في العالم، مشيرًا إلى أن الاستعمار الغربي يعتبر ملائكيا بالنسبة لدولة الاحتلال.

وتابع "حسين"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء الثلاثاء أن دولة الاحتلال ليست هي المتسببة في مشاكل الدول العربية، فإسرائيل قد تكون عاملاً مساعدًا في زيداة هذه المشاكل، مشيرًا إلى أن توسع دولة الاحتلال يمثل خطرًا كبيرًا على العالم العربي.

وأضاف أن المشروع التوسعي الإسرائيلي خلال الفترة الحالية لم يكن بهذه الصورة، مشيرًا إلى أن دولة الاحتلال قبل السابع من أكتوبر لم تكن متوحشة بهذه الصورة، فالعدو الأساسي لعدم تقدم المنطقة العربي هو وجود إسرائيل.



وسيم السيسي: الشعب الأمريكي خرج في مظاهرات لرفض كونهم أداة في يد اليهود

كشف الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، عن أبعاد المخطط الصهيوني لإقامة دولة إسرائيل وملاحقة العرب في الشرق الأوسط.



عبد المنعم سعيد: الحروب العالمية الحالية ليست استثنائية

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن ما يحدث من صراعات خلال الفترة الحالية أمر معتاد في العالم خلال العقود الماضية، مضيفًا أن هناك تصورًا بأن العالم يعيش لحظة استثنائية، وهذا الامر غير حقيقي، لأن الصراعات والحروب معتادة.

وتابع، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء الثلاثاء، أن أحد مزايا ما حدث خلال الفترة الأخيرة هو ضرب عصر المليشيات سواء في سوريا أو لبنان أو العراق، مشيرًا إلى أن أذرع إيران بدأت تتقلص، ولكن الموقف الإسرائيلي في حالة توحش، وفي حاجة للتعامل معه.

صندوق الإسكان: إقبال غير مسبوق على شراء كراسات شروط سكن لكل المصريين 5

قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي، إن هناك حالة إقبال غير مسبوقة من قبل المواطنين على شراء كراسة شروط مبادرة سكن لكل المصريين 5.



جمال شعبان: فيروس كورونا يتحور ويصارع للبقاء للعام الخامس

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن العالم على مدار الـ 5 سنوات الماضية وهو يواجه فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هذا الفيروس منذ عام 2019 يتحور ويتغير، والأطباء يقومون بتغيير الأدوية؛ من أجل مواجهته.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه "قلبك مع جمال شعبان"، أن فيروس كورونا يغير من شكله، ويتحور وهو في صراع للبقاء، منوها بأن الفترة الحالية هناك فيروس تنفسي منتشر.

ولفت إلى أن الجيش الأبيض المصري كان يضحي في السنوات الأولى من أجل مواجهة فيروس كورونا، معلقا “الحمد لله تم علاج أعداد كبيرة، تعرضت للإصابة بفيروس كورونا”.



ياسر مناع: إسرائيل تستفيد من استمرار الحرب على قطاع غزة

قال ياسر مناع، خبير الشؤون الإسرائيلية، إنه من المهم التنويه بأن التعريف الإسرائيلي لصفقة التبادل يختلف تمامًا عن التعريف الفلسطيني أو تعريف الوسطاء لها.

