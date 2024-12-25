مدحت صالح يحيى حفلا فى ليلة رأس السنة.. تفاصيل

يحيى الفنان مدحت صالح حفلا غنائيا ليلة رأس السنة فى إحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة على كورنيش النيل والذى يشهد حضورا جماهيريا كبيرا.

ويقدم مدحت صالح خلال هذا الحفل مجموعة من الأغانى التى تنال اعجاب جمهوره بمشاركة الموسيقار وعازف البيانو الشهير عمرو سليم ومصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر.

ويشدو مدحت صالح بعدد من الأغانى منها أسف على الأحلام ، حاتكلم ، أنا مش ليكى ، ولا تسوى دموع ، النور مكانه فى القلوب ، حبيبى يا عاشق ، يتقال ، انا مش بعيد ، زى ماهى ، قلب واحد ، المليونيرات ، بالمختصر المفيد ، لحظة تاريخية ، قلب واحد ، وياكى كل المواعيد ، ﻿نورتى قلبى ، السهرة تحلى ، ابن مصر.

من هو مدحت صالح

ولد مدحت صالح أو محمد محمود صالح وهبة، ، وهو الاسم الحقيقي له ، بـحي روض الفرج بالقاهرة عام 1960 ، وقد تخرج من جامعة الأزهر.

بدأ مدحت صالح مشواره الفني وهو في سن الطفولة عندما إستمع إلى صوته د.يوسف شوقي وهو يغني في احتفالات المدرسة فقدمه لأبلة فضيلة ليغني في برامج اﻹذاعة، وعندما أنهى دراسته الجامعية في جامعة الأزهر قسم التاريخ، تفرغ للغناء وسجل أول أغانيه (أكيد).

توالت أغانيه والتي من أبرزها بحلم على قدي ، كوكب تاني، الله يا سيدي، وبالنسبة للتمثيل فقد شارك في العديد من الأعمال منذ أواخر الثمانينات منها (الفوازير) عامي 1988 و1989، من أبرز أعماله أيضاً حزمني يا، موجة حارة، أبو العلا 90.

تميز الفنان مدحت صالح فى تقديم أغاني الاعمال السينمائية ، ولعل ابرزها حبيبي يا عاشق ، النور مكانه فى القلوب ، وغيرها من الأغاني التى تظل عالقة فى الوجدان .

تزوج مدحت صالح عدة مرات، المرة الأولى من ليلى صديق ورزق منها بولد وبنت، هانيا تبلغ من العمر 33 عاما، وأدهم عمره 31 عاما وغير متزوج.

تزوج بعد ذلك مدحت صالح من الفنانة سمية الألفي لمدة عامين، وكان يصغرها وقتها بـ7 أعوام.

أما الزيجة الثالثة فكانت من الفنانة شيرين سيف النصر التي استمر زواجه بها 4 أشهر فقط، بينما كان زواجه الأخير من الشاعرة نورا الباز .