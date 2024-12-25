القومي للمرأة يطلق المرحلة الرابعة من "منهجية حوار الأجيال" لتعزيز التماسك المجتمعي| صور

نفذ المجلس القومي للمرأة فعاليات المرحلة الرابعة من "منهجية حوار الأجيال" والمتضمنة إطلاق حملة "طرق الأبواب" بمنهجية حوار الأجيال خلال الفترة من 24 حتي 26 ديسمبر 2024 وذلك بالتعاون مع UNFPA Egypt صندوق الأمم المتحدة للسكان مصر فى محافظاتي الجيزة والشرقية.

يأتي ذلك فى إطار المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، وتهدف المرحلة الرابعة من "منهجية حوار الأجيال" عرض نتائج جلسات التشاور السابقة، وماذا تعلم كل جيل من الجيل الآخر، وعرض التعهدات الخاصة بوقف الممارسات الضارة وتعزيز العادات الإيجابية، وعرض الخطوات القادمة في حوار الأجيال من خلال المجموعة المختارة والتى قامت بتنفيذ كافة الخطوات الخاصة بالمنهجية.

حوار الأجيال خلال الفترة من 24 حتي 26 ديسمبر بمحافظتي الجيزة والشرقية

كما تتضن المرحلة الرابعة من "منهجية حوار الأجيال" عقد حملة "طرق الأبواب" بمنهجية حوار الأجيال خلال الفترة من 24 حتي 26 ديسمبر بمحافظتي الجيزة والشرقية تهدف إلى القضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة وختان الإناث شارك فى الحملة عضوات وأعضاء فرع المجلس بالمحافظة ورائدات المجلس والشابات المتطوعات بالإضافة إلى القيادات الدينية من الأئمة والقساوسة والواعظات والراهبات.



