تحرير 28 محضر مخالفات بمنشآت غذائية والتحفظ على مواد منتهية الصلاحية ببني سويف

كلف الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف،بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية والمصانع للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وحمل العاملين لشهادات صحية والتأكد من سلامة تداول الأغذية في جميع مراحلها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

تبين من التقرير الذي أعدته وكيل وزارة الصحة"د.سماح جاد " أن الطب الوقائي بالمديرية قام بتنفيذ حملة رقابة ميدانية على عدد من المنشآت الغذائية بقرى بدهل ومازورا –مركز سمسطا- ، حيث تم المرور على 16 منشأة غذائية _ مما أسفر عن تحرير 28 محضرًا( 11 محضر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، 17 محضر لعدم حمل شهادات صحية سارية)، كما تم رصد منشأة تدار بدون ترخيص، وجار اتخاذ الإجراء القانوني حيالها، فيما تم التحفظ على 50 كجم مواد غذائية مختلفة متغيرة في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي واتخاذ ما يلزم حيالها

شارك في الإشراف على الحملة بتوجيهات من وكيل الوزارة كل من : د. أمنية حسن مدير الطب الوقائي ، د. ماجد سالمان مدير مراقبة الأغذية بالمديرية. وعدد من مراقبي ومفتشي الصحة بإدارة سمسطا.