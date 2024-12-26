أخبار محافظة بني سويف..غنيم يتابع سير أعمال امتحانات الصف الأول للمعهد الفنى التمريض..وتحرير 28 محضر مخالفات بمنشآت غذائية

نستعرض خلال السطور التالية أهم الأحداث التي شهدتها محافظة بني سويف على مدار 24 ساعة الماضية.

محافظ بني سويف يتابع سير أعمال امتحانات الصف الأول للمعهد الفنى التمريض

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف سير امتحانات الصف الاول للمعهد الفنى للتمريض، والتي بدأت منذ الأحد الماضي 22 ديسمبر الجاري وتختتم فى الـــ 8 من يناير المقبل ،موجها باستمرار توفير وسائل الراحة والتسهيلات اللازمة ، مع ضرورة رفع تقارير بأية معوقات قد تطرأ على سير الامتحانات أولا بأول.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي أعده د. محمد فؤاد عبد الفتاح مدير فرع للتأمين الصحي ببنى سويف،و فى إطار توجيهات د.أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، وإشراف د.فاتن عمارة مدير عام الادارة العامة للتدريب والعلاقات الثقافية، وتضمن الإشارة إلى تفقد سير الامتحانات ، حيث أدت طالبات الصف الاول بالمعهد الفنى للتمريض الامتحان في مادة " علوم إنسانية وآداب مهنة " يوم الأحد ومادة "التشريح " يوم الثلاثاء من إجمالي 8مواد مقررة على الصف الأول للمعهد.

محافظ بني سويف يواصل عقد اللقاءات المفتوحة لمناقشة شكاوى واحتياجات المواطنين

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واصل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، عقد اللقاء الأسبوعي المفتوح مع المواطنين، بحضور المسؤولين التنفيذيين، لمناقشة الشكاوى والمطالب المقدمة من المواطنين والعمل على اتخاذ إجراءات عاجلة لحلها.

وخلال اللقاء، استعرض المحافظ شكوى أحد المواطنين من قرية بني سليمان الشرقية المتضرر من عدم تفريغ خزانات الصرف الصحي الخاصة بالقرية، مما أدى إلى تسرب المياه ببعض الشوارع( بحسب ما جاء في الشكوى)، حيث أفاد مسؤولو الصرف الصحي بأن مشروع الصرف الصحي للقرية مدرج ضمن مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مما يعد حلاً نهائيًا للمشكلة.

محافظ بني سويف يتابع انتظام سير العملية التعليمية ..ويستمع لآراء الطلاب حول التقييم الأسبوعي



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تفقد الدكتورمحمدهاني غنيم محافظ بني سويف،مدرسة"الشهيد سعيد سلامة الإعدادية المشتركة"بقريةالميمون التابعة لإدارة الواسطى ،لمتابعة سير الدراسة والاطمئنان على انتظام العملية التعليمية والوقوف على الحالة العامة للمدارس بمختلف المراحل ، وذلك ضمن برنامجه الميداني لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة في القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية التي تتماس مع احتياجات ومطالب واهتمامات المواطنين



واطمأن المحافظ على انتظام وسير الدراسة بالمدرسة العملية وتواجد أعضاء التدريس والإداريين ،متفقدا عددا من الفصول وتابع جانبا من شرح المدرسين في مادتي العلوم والرياضيات، موجها باستمرار متابعة نسب ومعدلات حضور وغياب الطلبة وتحقيق الانضباط العام داخل المدارس والالتزام بخطة تدريس المناهج،بجانب متابعة حالة النظافة داخل المدارس ومنع الإشغالات بمحيطها وتذليل كافة العقبات لتوفير المناخ المناسب لكافة أطراف وعناصر المنظومة

تحرير 28 محضر مخالفات بمنشآت غذائية والتحفظ على مواد منتهية الصلاحية ببني سويف





كلف الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف،بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية والمصانع للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وحمل العاملين لشهادات صحية والتأكد من سلامة تداول الأغذية في جميع مراحلها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

تبين من التقرير الذي أعدته وكيل وزارة الصحة"د.سماح جاد " أن الطب الوقائي بالمديرية قام بتنفيذ حملة رقابة ميدانية على عدد من المنشآت الغذائية بقرى بدهل ومازورا –مركز سمسطا- ، حيث تم المرور على 16 منشأة غذائية _ مما أسفر عن تحرير 28 محضرًا( 11 محضر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، 17 محضر لعدم حمل شهادات صحية سارية)، كما تم رصد منشأة تدار بدون ترخيص، وجار اتخاذ الإجراء القانوني حيالها، فيما تم التحفظ على 50 كجم مواد غذائية مختلفة متغيرة في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي واتخاذ ما يلزم حيالها