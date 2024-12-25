محافظ دمياط يؤكد جاهزية كافة الجهات للتعامل الفوري مع الأزمات والكوارث



ترأس الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، الإجتماع المُنعقد اليوم ، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء مجدى الوصيف السكرتير السكرتير المساعد و العميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكرى للمحافظة ، وعدد من ممثلى الجهات الخدمية بالمحافظة ومدير الإدارة العامة للازمات والكوارث ومركز السيطرة ،حيث تم خلاله مناقشة تنفيذ سيناريو افتراضي لادارة أزمة في حال تعرض المحافظة لزلزال بقوة ٦ ريختر مما أسفر عن انهيار ٥ مبانى لا قدر الله .

وأكد " الدكتور أيمن الشهابى " فى مستهل الاجتماع على أهمية عقد سيناريوهات افتراضية لتعرض المحافظة لأزمة فى حالة وقوعها ، و تنفيذ محاكاة عملية لكيفية تعامل الجهات المختلفة للتعامل معها والحد من التداعيات المترتبة عليها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث ومراجعة جاهزية المعدات للتعامل الفورى والسريع .

وأشار " المحافظ " الى أن السيناريو يتضمن آليات تنفيذ خطط الإخلاء للمبانى والمدارس و يشارك بها مديرية الصحة والاسعاف للوقوف على آلية التعامل مع الاصابات البسيطة والحرجة ، علاوة على خطة التضامن الاجتماعي والهلال الاحمر لتجهيز مخيمات الإيواء العاجل و تقديم الدعم المعنوى والمادى لأسر المصابين ، و أيضًا جاهزية التموين لتوفير السلع الأساسية، وكذلك جاهزية كافة القطاعات الخدمية للتعامل مع الأزمة .

وتناول الاجتماع،، مناقشة آليات وضع خطة بمشاركة كافة الجهات و الاستفادة من الخطط العملية التى تم تنفيذها بالتعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكري بالقوات المسلحة ، للخروج بسيناريو متكامل يحقق أهداف الاستعداد المسبق والتدريب الجيد للمساهمة فى التعامل الأمثل مع الأزمات ، وأكد " محافظ دمياط " على ضرورة رفع الوعى لدى العاملين بتلك القطاعات وتوعية الطلاب بكيفية التعامل مع الموقف بهدوء والخروج بشكل آمن من المنشآت للحفاظ على سلامتهم وأرواحهم، كما أوضح أيضًا أهمية التأكيد على الدور الهام الذى تقوم به غرفة العمليات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة للتنسيق بين كافة الجهات خلال إدارتها للأزمة .