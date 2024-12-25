نتنياهو يعتزم حضور حفل تنصيب ترامب رئيسا لأمريكا



من المتوقع أن يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة لحضور حفل تنصيب الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير، وفق ما أوردت صحف عبرية.

وقبل قليل قال نتنياهو : "اليوم نضيء الشمعة الأولى من عيد الحانوكا احتفالا بانتصار اليوم".

وأضاف "كما فعلنا قبلا، فإننا نضرب أعداءنا، والذين ظنوا أنهم يستطيعون قطع خيط حياتنا".

وأردف رئيس الوزراء: "الحوثيون سوف يتعلمون أيضا ما تعلمته حماس وحزب الله ونظام الأسد وآخرون، وهذا سيستغرق وقتا أيضا. هذا الدرس سوف يتعلمه الشرق الأوسط بأكمله".