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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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مرأة ومنوعات

برج القوس وحظك اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024| عبر عن حبك واستغل الفرص

برج القوس
برج القوس
اسماء محمد
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يمتلك مواليد برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر) ذكاء اجتماعيا خاصا، فيستطيعون الحكم على الأشخاص وكشف حقيقتهم المخبأة ولديهم طاقة عالية، ولكن بعضهم يميل إلى الحزن والنظر إلى الجانب السلبي من الأمور أو نصف الكوب الفارغ.

ونستعرض توقعات برج القوس وحظك اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

توقعات برج القوس وحظك اليوم 26 ديسمبر 2024


عبر عن حبك واستغل الفرص المهنية لجعل يومك أكثر إشراقًا لذا اتخذ قرارات مالية ذكية اليوم ولن تعانى من المشكلات الطبية الكبرى اليوم يا برج القوس.

كن راضيًا في علاقتك العاطفية و أظهر الاحترافية لتحقيق أفضل النتائج في العمل وفكر في اتخاذ قرارات مالية ذكية بينما ستحتاج إلى إيلاء المزيد من الاهتمام لصحتك.

توقعات برج القوس عاطفيا


عبر عن مشاعرك بحرية ولاحظ النتيجة الإيجابية ستكون هناك متعة في علاقة الحب اليوم ولكن يجب عليك أيضًا إعطاء مساحة مناسبة لمشاعر وتفضيلات الحبيب.

 اليوم أيضًا جيد لتقديم عرض أو قبوله وكن صادقًا في تعاملك وسيدرك الشريك تفانيك وسيعود بعض الذكور المحظوظين إلى علاقة قديمة ومع ذلك يجب على  المتزوجين تجنب هذا الموقف لأن حياتهم الزوجية ستكون في ورطة 


توقعات برج القوس مهنيا


إن موقفك مهم للغاية في المهام التي تتطلب الإنتاجية ولها مواعيد نهائية ضيقة. لا تدع الأنا تفسد عليك اليوم. اذهب إلى المكتب لتولي مهام جديدة تتطلب أيضًا تعدد المهام. يجب أن يشعر جميع العملاء بالرضا ولا ينغمسوا أبدًا في أي شيء قد يعرض وظائفهم للخطر. يمكن لأولئك الذين يرغبون في تغيير وظائفهم تحديث ملفاتهم الشخصية على بوابة الوظائف. حافظ على علاقة ودية مع الشركاء وحاول حل كل مشكلة وديًا.


توقعات برج القوس مالية


فكر في خيارات استثمار آمنة للحصول على آفاق مالية أفضل فالنجاح المالي يمهد الطريق لخطط استثمار ذكية وقد تفكر في العقارات كخيار استثماري جيد اليوم و سيتم تسديد بعض المستحقات المتأخرة منذ فترة طويلة و قد تقدم مساعدة مالية لشقيق أو قريب محتاج و تمضي قدمًا في خطة التبرع بالمال للجمعيات الخيرية و سيتم تسديد المستحقات لرجال الأعمال وسيحصلون أيضًا على عوائد جيدة اليوم و يمكن لرجال الأعمال التفكير بثقة في توسيع الأعمال.

توقعات برج القوس صحيا 


قد تعاني من مشاكل بسيطة تتعلق بالجلد أو العينين أو الأذنين وكن حذرًا عند استخدام الأشياء الحادة فقد تصاب الإناث بجروح أثناء تقطيع الخضروات في المطبخ  وننصحك بعدم رفع الأشياء الثقيلة وقد يشكو بعض الأطفال من مشاكل في صحة الفم وقد يعاني كبار السن أيضًا من آلام في المفاصل، وخاصة في الركبتين.

حظك اليوم برج القوس توقعات برج القوس توقعات برج القوس الخميس توقعات برج القوس الخميس 26 ديسمبر

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