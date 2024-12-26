حظه مش حلو.. أحمد شوبير يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد إصابة رضا سليم

وجه الإعلامي أحمد شوبير رسائل لجماهير النادي الأهلي بسبب الإشاعات الكثيرة التي بدأت في الفترة الأخيرة تتردد حول نجوم الفريق الكروي الأول بالنادي، وعلى رأسهم النجم المغربي رضا سليم.

وقال أحمد شوبير في تصريحات عبر شاشة قناة الأهلي: "بدأت الحواديت رضا سليم مضايق، رضا سليم حلف مش هيكمل في الأهلي، وتقرأ اختراعات كثير فخلي بالك مما يحاط بك".



وتابع شوبير: "أدي رضا سليم قطع في غضروف الركبة يعني عندك 3 شهور بسم الله الرحمن الرحيم غياب، حتى فكرة إعارته مبقتش موجودة استمراره في الموسم مستمر، وهيعمل العملية إن شاء الله وربنا يكرمه".

وأضاف شوبير: "رضا سليم حظه مش حلو في الأهلي يعني أول ما جه إصابة في كتفه ثم إصابة في رجله خدت وقت شوية ودلوقتي إصابة جديدة في غضروف الركبة".