مقضينها تنظير.. سلمى أبو ضيف توجه رسالة لمنتقديها على السوشيال ميديا

شاركت الفنانة سلمى أبوضيف منشورًا عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام عن السوشيال ميديا، وما يحدث لها من تطاول بعد تعرضها للهجوم بسبب صورها التي تبرز بها حملها.

وكتبت سلمي أبو ضيف : "في يوم ما وأنا قاعدة مبحلقة في السما لا يشغلني شىء، ولكن بعض الافتراضيات نصها حقيقي والنص التاني من وحي خيالي.. استوقفتني معني كلمة الافتراض وهي عبارة عن نظرية بدون تجربة أو واقع حصل".



وتابعت: "هي وجهة نظرك الشيك اللي أنت قررت تفترضها لا وكمان تفرضها علينا كحقيقة مطلقة ومبدأ انت اخترعته في قاموسك اللي مبنيعلى البيئة اللي انت عشت فيها وشوية الحاجات اللي قالك عليها أبوك وأمك والدين اللي اتعلمته شوية من المدرسة على شوية من جدودك من غير تفقه ولا تأمل فيه، وشوية حاجات المجتمع اللي حواليك حطها في دماغك على شوية من المستوي التعليمي اللي نشأت فية ومجهودك الشخصي لتثقيف نفسك أو تشغيل دماغك بدون كل ماسبق”.



وأضافت: "ييجي العالم الافتراضي اللي من موقعي هذا بقول فيه الكلمتين دول.. شاشة واحدة تفصلنا عشان من خلالها نطلق أحكام ونظريات وافتراءات على شوية صور افترضناها من وحي خيالنا ومدى استيعابنا وصورتنا لذات نفسنا في المراية اللي حبناها أو كرهناها ومش عارفين نواجه نفسنا بيها.. فبنصدق شوية ناس ومشاهير مانعرفهمش من صور هما حطينها.. الله حياتهم جميلة قد إيه.. أو الله بصي هي سافلة ازاي ومش لابسة هدومها وحشة وفاشلة ولا بصي قد اية دمها تقيل ازاي! الله ده عظيم ودمه خفيف زي القمر ومجاش زيه انت عالمي جبار".









واختتمت حديثها، قائلة: "كل العالم الافتراضي ده خلقلك مساحة تبني وتحط كل الافتراضات والافتراءات اللي نفسك فيها وصورتك لنفسك المنعكسة لضميرك وذاتك ووعيك قدام عينيك جواك بشكل حقيقي ولغيرك بشكل وهمي.. عمومًا تصبحوا على خير على كم صور وحياة ناس كتيير بتوريك جزء 00.1 من حياتها الحقيقية وانت مصدق أن ده الواقع ومقضيها تنظير وإطلاق أحكام على واقع فشنك ومفيش".