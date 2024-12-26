بشرى تكشف لـ صدى البلد عن تفاصيل دورها في فيلم آخر الخط

قالت بشرى إن فيلم آخر الخط عبارة عن تجربة فانتازيا وتجريبية لأنه ليس فيلما طويلا أو حتى قصير، حيث إن مدته أقل من ساعتين ، و تجربة مختلفة تحثنا على المشاركة بالأفلام القصيرة، وفكرة الفيلم أعجبتني للغاية كما أن باقي الفنانين حرصوا على دعم الفكرة أيضاً، ودوري بالفيلم أحد الشخصيات من الخطايا السبع.

وأضافت في لقاء خاص لصدي البلد الفنانة بشري أنها كانت سعيدة بالمباركات علي الزواج أما عن الإشاعات والحاقدين والحاسدين لا ألتفت لهم.

يذكر أن فيلم "آخر الخط" بطولة كل من الفنانة بسمة، الفنانة بشرى، الفنان محمد القس، الفنان محمد على رزق، الفنان محمد يوسف أوزو، الفنان أحمد ثابت، الفنانة وئام مجدي، الفنان محمد جمال كلبظ، ومن تأليف وإخراج محمد السعدني.

الفيلم يجمع سبع شخصيات مختلفة تمثل “الخطايا السبع” في رحلة غامضة داخل أتوبيس يقوده الشيطان، مما يعكس رؤية سينمائية فريدة تمزج بين الواقعية والرمزية.

يذكر أن تستعد الفنانة بشرى لتصوير دورها ضمن أحداث مسلسل “سيد الناس”، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم، ويقوم ببطولته عمرو سعد.

ومن المقرر أن تجسد بشرى ضمن الأحداث شخصية زوجة ابن الفنانة إلهام شاهين، حيث تنشـأ بينهم صراعات عديدة.

ومسلسل "سيد الناس" من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي، وبطولة عمرو سعد، وإلهام شاهين، وبشرى، وأحمد زاهر، وسلوى عثمان، وخالد الصاوي، وريم مصطفى، وأحمد رزق، وعماد زيادة، وطارق النهري، ورنا رئيس، وآخرين.