بعد قليل.. الحكم على ابن زوجة الشيف الشربيني في دهس طيار دليفري بالشيخ زايد

تنطق بعد قليل محكمة جنح الطفل حكمها على ابن زوجة الشيف الشربيني في اتهامه في دهس عامل دليفري بمدينة الشيخ زايد.

واحال المستشار ايهاب العوضي رئيس نيابة اول وثان الشيخ زايد قضية ابن زوجة شيف شهير في اتهامه بدهس عامل دليفري الى نيابة الطفل للاختصاص.



وكشف تقرير الطب الشرعي الخاص بفحص عينة دماء ابن زوجة الشيف الشربيني عن تطور جديد في القضية حيث خضع لتحليل مخدرات عقب اتهامه بدهس عامل دليفري بمدينة الشيخ زايد، واورد تقرير الطب الشرعي ان عينة المخدرات بدماء المتهم سلبية.

وروى ابن زوجة الشيف الشربيني تفاصيل قيامه بدهس "طيار" دليفري على طريق الشيخ زايد مساء الجمعة ثم فراره هاربا من مسرح الحادث في اقواله امام النيابة برئاسة المستشار ايهاب العوضي رئيس نيابة اول وثان الشيخ زايد.



وقال المتهم انه استولى على مفتاح السيارة "رانج روفر" ملك زوج والدته الشيف الشربيني للذهاب الى السوبر ماركت واثناء سيره على الطريق فوجئ بدراجة نارية يستقلها عامل دليفري الذي قام بتغيير الحارة المرورية التي يسير بها فجأة فلم يتمكن من التوقف او مفاداته فاصطدم به.



واضاف المتهم انه توقف بعد عدة امتار بسبب عطل السيارة واتصل بزوج والدته ابلغ بالحادث لكنه غادر المكان خشية فتك المارة واصدقاء المجني عليه.

وجهت النيابة للمتهم اتهامات القتل الخطأ وقيادة سيارة بدون ترخيص والتقاعس عن مساعدة الضحية.



واصطحبت قوة امنية المتهم وسط حراسة امنية مشددة الى مصلحة الطب الشرعي في زينهم وتم سحب عينة دماء تنفيذا لقرار النيابة العامة بفحص عينة دمائه وبيان احتواءها على اثار مواد مخدرة من عدمه.

وامر المستشار ايهاب العوضي رئيس نيابة اول وثان الشيخ زايد بحبس ابن زوجة الشيف الشربيني ٤ ايام على ذمة التحقيقات وقررت عرضه غدا على الطب الشرعي لاجراء تحليل مخدرات.

وامرت النيابة باخلاء سبيل الشيف بكفالة ٢٠ الف جنيه على ذمة التحقيقات.



واجرت النيابة العامة بالشيخ زايد تحقيقات موسعة في القضية رقم ٥٢٦٨ لسنة ٢٠٢٤ جنح أول الشيخ زايد الخاصة بدهس عامل دليفري بسيارة رانج روفر ملك شيف شهير بمدينة الشيخ زايد.

واصدرت النيابة عدة قرارات للوقوف على كافة ملابسات الحادث، وقررت النيابة بارفاق رسم كروكي بتصور حدوث الواقعة وكلفت المباحث بالتحري حول المتسبب في إحداث الوفاة وكيفية وقوعه وعما إذا كان هناك شبهة من عدمه.

كما انتدبت النيابة مفتش الصحة بتوقيع الكشف الطبي على جثة المجني عليه لبيان عما إذا كان بالوفاة شبهة جنائية من عدمه والتصريح بدفن جثمان المجني عليه في حالة عدم وجود شبهة جنائية



كما كلفت النيابة رجال المباحث بتفريغ كاميرات المراقبة لرصد ملابسات الحادث وايضا فحص السيارة والدراجة النارية وإجراء المعاينة اللازمة عليهما لبيان ما بهما من تلفيات وتكليف المهندس الفني برفع بصمات الشاسيه والموتور لهما وفحص أجهزة الفرامل والقيادة والات التنبيه والمصابيح.