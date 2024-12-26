اليوم.. الإعلان عن نتيجة المقبولين في كلية الشرطة

تعلن وزارة الداخلية نتيجة القبول للدفعة الجديدة لكلية الشرطة 2025 وذلك في مؤتمر صحفي يعقد اليوم.

موعد إعلان نتيجة كلية الشرطة 2024؟

ومازال البحث جاريا عن “متى تعلن نتيجة كلية الشرطة 2025؟ وكيف أعرف نتيجة كلية الشرطة؟”، إذ إن موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2024، وخطوات الحصول على نتيجة القبول في كلية الشرطة لعام 2024-2025 ومعرفة الأسماء المقبولة.

نتيجة كلية الشرطة بالاسماء

لعل أبرز ما يشغل بال المتقدمين وذويهم هو نتيجة كلية الشرطة بالأسماء 2024، وهو ما سيتم إعلانه فور انتهار اختبارات كشف الهيئة ، وسيتم إعلان النتيجة في مؤتمر صحفي بعد اعتمادها من اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.

وسيتم إعلان النتيجة في المؤتمر الصحفي من قبل اللواء هاني أبو المكارم، رئيس أكاديمية الشرطة، وسيشمل نتيجة المقبولين في كلية الشرطة لعام 2025، داخل مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.